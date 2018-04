Paškova chránenkyňa: Prečo pochybuje europoslankyňa Smolková o schopnostiach nového premiéra?

BRATISLAVA - Je jednou z dvoch žien v predsedníctve strany Roberta Fica a s bývalým šéfom parlamentu Pavlom Paškom si boli dlhé roky veľmi blízki. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala VERONIKA COSCULLUELA.

Pellegrini bude musieť vynaložiť dvakrát toľko energie, aby zvládol to, čo Fico, vraví europoslankyňa za Smer Monika Smolková. Zdroj:AP/TASR

Zastáva sa neziskových organizácií, lebo podľa nej v mnohých veciach suplujú štát, a mrzí ju, že Slovensko odmieta podpísať Istanbulský dohovor. Dlhodobo kritizovala Roberta Kaliňáka, vyznáva čestnosť a žiada, aby Smer oddelil zrno od pliev. Postoje poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Smolkovej sú v mnohom odlišné od tých, ktoré počujeme z úst smerákov v Národnej rade.

Na vývoj v strane, zdravie premiéra či budúcoročné dvojité voľby sa MONIKY SMOLKOVEJ (61) pýtala VERONIKA COSCULLUELA.

Je dobrá správa pre Slovensko, že pán Fico skončil ako premiér?

(Úsmev.) Prestriedali sme generáciu. Pána Fica si neskutočne vážim. Za 20 rokov som mala možnosť spoznať, že má schopnosti výborne predvídať. Hoci niekedy som nesúhlasila s tým, čo povedal, za pár dní som pochopila, prečo to povedal. Jeho jediná chybička za tie roky bola možno tá, že mohol trochu viac počúvať aj naše hlasy z okresov a neuzatvoriť sa v úzkom vedení strany, kde mal veľké slovo Robert Kaliňák. To je jediná výhrada, ktorú voči pánovi Ficovi mám. Inak si myslím, že žiaden líder pred ním ani po ňom už taký silný nebude.

Pán Pellegrini sa asi nepoteší vašim slovám.

Nech mi to pán Pellegrini odpustí, ale on bude musieť vynaložiť dvakrát toľko energie, aby zvládol to, čo pán Fico.

Ako je na tom expremiér zdravotne? Vždy si tie informácie chránil, ale v ostatných dňoch pôsobí viditeľne ešte unavenejšie ako po operácii srdca. Nebojíte sa o neho?

Každý je zraniteľný a v jeho funkcii musel zvládať enormný stres. Pán Fico je športovec, veľa znesie. Odkedy sme sa dozvedeli o tej strašnej udalosti, ktorou bola smrť novinára pána Kuciaka a jeho snúbenice, bol stres obrovský. Myslím si, že jemu to poškodilo najviac. Taký odchod, keď ani nemáte silu zvrátiť chod udalostí, mu ublížil aj ľudsky. Možno sa nevyrovnal s tým, že za jeho vlády bol zavraždený novinár. Aj obyčajný človek, kdekoľvek na ulici, bol rozcítený, vzalo to každého. On ako premiér, ktorý zodpovedá za túto krajinu, to musel takisto veľmi ťažko niesť. To sa asi podpísalo pod jeho súčasný výzor. Určite dobre nespí, zle to znáša a nevie, čo bude ďalej.

Celý rozhovor môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia