Opozícia sa zhoduje na potrebe spolupráce. SaS, OĽaNO, KDH a SMK by mohli tvoriť základ budúcej vlády

BRATISLAVA - Strany SaS, OĽaNO (obe parlamentné), KDH a SMK (obe mimoparlamentné) by mohli tvoriť základ budúcej vlády. Naznačovali to lídri týchto strán Richard Sulík, Igor Matovič, Alojz Hlina a József Menyhárt, ktorí rokovali za okrúhlym stolom. Spoločné rokovanie si pochvaľujú, hoci majú na niektoré veci rozdielne názory. Zhodujú sa však na potrebe spolupráce a hľadania prienikov.

"Strany SaS, OĽaNO, KDH a SMK by mohli tvoriť základ budúcej vlády," naznačili lídri strán. Zdroj:TASR/AP

"Treba vytvoriť vhodnú platformu na to, aby si SMK, SaS, OĽaNO a KDH ako základ budúcej vládnej koalície mohli vydiskutovať základné politické a spoločenské otázky," povedal Menyhárt. Zdôraznil, že Maďari na Slovensku stáli v rozhodujúcich chvíľach vždy na správnej strane barikády. "Aj dnes prežívame rozhodujúce chvíle a väčšina Maďarov na Slovensku chce slušné Slovensko," doplnil.

"Ukázali sme, že opozícia vie spoločne rokovať a postupovať," vyhlásil po stretnutí Sulík. Podotkol, že aj keď budú strany o hlasy voličov bojovať, tento boj by mal byť férový a ich spolupráca sa vie po voľbách rýchlo pretaviť do slušnej koaličnej spolupráce. Ľuďom podľa Sulíka treba dať signál, že keď k tomu príde, strany dokážu spolupracovať.

Dobré znamenie

"Po dlhej dobe sa stretli opozičné strany za jedným rokovacím stolom, je to dobré znamenie. Ľudia chcú vidieť alternatívu a toto je dobrá cesta, kde môžeme dať ľuďom odpoveď," doplnil Matovič. Ubezpečil, že existuje slušná alternatíva voči súčasnej vláde.

Aj podľa Hlinu majú takéto stretnutia význam. "Máme rozdielne svety, ale to neznamená, že nám to bráni sedieť za jedným stolom a hľadať, čo nás spája. Politika je o zápase, ale treba hľadať prieniky," povedal. Podľa Hlinu príde "doba po Ficovi" a bude to lepšie. Potvrdil, že KDH príde aj na ďalšie stretnutie partnerov. "A budeme hľadať, čo nás spája," doplnil. Ďalšie rokovanie by malo byť u matovičovcov.

