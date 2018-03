Opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu parlamentu. Chce skrátiť volebné obdobie

BRATISLAVA – Strana SaS začne v nedeľu popoludní rokovania s ďalšími opozičnými partnermi, výsledkom ktorých má byť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR s jediným bodom – návrhom na skrátenie volebného obdobia súčasného parlamentu. V televíznej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda strany Ľubomír Galko.

Opoziční lídri sa zhodli na potrebe predčasných volieb v súčasnej situácii. Archívne foto Zdroj:TASR – Jakub Kotian

Cieľom je podľa Galka dať priestor na reparát tým poslancom vládnych strán, v ktorých sa prebudí svedomie. Podpredseda SaS si napríklad nevie predstaviť, že by v súčasnej situácii Lucia Žitňanská (Most-Híd) alebo Marek Maďarič (Smer-SD) zahlasovali za novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD).

„Tieto kroky urobíme hneď po skončení tejto relácie,“ oznámil Galko. „Som si istý, že tam bude príležitosť pre 150 poslancov, aby jasne deklarovali, ako sa stavajú k požiadavkám desiatok tisíc ľudí, ktorí boli v piatok (16.3.) na námestiach,“ doplnil s tým, že by sa schôdza mala uskutočniť už na budúci týždeň. Podľa Galka sa môže stať, že ľudia prídu počas jej konania priamo pred parlament.

Opozičné hnutia OĽaNO aj Sme rodina túto iniciatívu podporia, uviedli v televíznej diskusii ich predstavitelia. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča však v dnešnej situácii môžu rozhodnúť jedine ľudia tým, že nevzdajú svoju účasť na námestiach. „Toto je jediná cesta, ako sa môžeme dostať k predčasným voľbám,“ uviedol Matovič. „Skúšať provokovať v parlamente môžeme, ale všetko majú v rukách odhodlaní ľudia,“ doplnil.

Prázdne kreslá

Do televíznej diskusie v RTVS, ktorej témou boli aktuálne politické otázky, prišli iba predstavitelia opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS. Koalícia zástupcov neposlala, RTVS preto využila inštitút prázdnych kresiel, moderátor v diskusii zastupoval ich postoje. Most-Híd rozhodnutie zdôvodnil účasťou predstaviteľa extrémistickej ĽSNS, ktorá je pre stranu neprijateľná. SNS a Smer-SD neúčasť nezdôvodnili.

Opoziční lídri sa v relácii zhodli na potrebe predčasných volieb v súčasnej situácii. Pre predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára je nepochopiteľné, prečo sa koalícia tohto kroku bojí. „Vidím na poslancoch vládnych strán obrovský strach,“ uviedol Kollár, podľa ktorého však nie je opodstatnený, ak naozaj urobili pre ľudí toľko, ako tvrdia. „Ja môžem ísť do predčasných volieb hocikedy, svojich voličov som v ničom nepodviedol,“ vysvetlil.

„Počty v parlamente sú veľmi jednoduché. Každému, kto vie počítať, je jasné, že bez zapojenia sa vládnych poslancov nie je nádej na úspech,“ reagoval na aktivitu SaS predseda ĽSNS Marian Kotleba. Bez toho, aby niektorí vládni poslanci pocítili v sebe istú sebareflexiu a sebakritiku a povedali si, že dnešná politická situácia nezodpovedá tej po voľbách, sa podľa Kotlebu nič nezmení a dôjde len "k matematickej obnove niektorých figúrok na niektorých postoch", čo bude znamenať len to, "že niektoré percentá pôjdu iným oligarchom".

KDH odmietlo spoluprácu

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neuvažuje o spoločnom postupe v predčasných parlamentných voľbách, ktorý opozičným parlamentným a mimoparlamentným stranám v utorok (13.3) navrhol Igor Matovič. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Alojz Hlina.

Alojz Hlina, ktorý zostáva predsedom KDH. Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

"KDH je jediná kresťanskodemokratická strana, KDH je v zásade víťazom VÚC volieb, KDH je konsolidovaná," vyhlásil. Okrem toho mu prekáža, akým spôsobom sa o ponuke dozvedel. "Keď chcete niečo také vytvoriť, tak sa to vytvára ináč. A až potom to oznámite médiám, keď to má potenciál," odkázal Matovičovi.

Vo volebnej kampani sa má podľa neho zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať. "Deň po voľbách si sadneme, povieme si, kto čo má a podľa toho sa zariadime," povedal. Vopred však vylúčil povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD a ĽSNS. Za možné riešenie súčasnej politickej situácie považuje referendum o vyhlásení predčasných volieb. "Niekedy ním stačí len pohroziť, nie ho urobiť," myslí si.

TASR

