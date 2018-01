OĽaNO kritizuje Kaliňáka. Má byť zodpovedný za rómsku problematiku

BRATISLAVA - Robert Kaliňák 10 rokov sedí na ministerskej stoličke, šesť rokov je priamo zodpovedný za rómsku problematiku, šéfuje polícii, no v rámci problematiky rómskych osád neprináša riešenia. Uvádza sa to vo vyhlásení experta hnutia OĽaNO na rómsku problematiku Petra Polláka v reakcii na avizované opatrenia rezortu vnútra a polície na riešenie kriminality v osadách.

Minister vnútra Robert Kaliňák. Archívne foto Zdroj:TASR

"To, že je kriminalita v osadách prítomná, vie každý. Každý z nás dokáže nadávať, pohoršovať sa a ukazovať prstom. Na riešenia má Robert Kaliňák spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom 380 miliónov, ktoré zrejme nedokážu použiť tak, ako majú," skonštatoval Pollák.

Efektívne riešenia situácie pritom podľa Polláka už existujú. "Rómske občianske hliadky, ktoré fungujú ako prevencia kriminality aj ako pomoc polícii pri jej odhaľovaní," povedal s tým, že po nástupe nového splnomocnenca prestali fungovať, zamrzli a dnes je ich nutné opätovne spúšťať.

"Za ten čas sme mohli chrániť všetkých ľudí žijúcich v osadách a ich blízkosti. Zaspali a včera sa zobudili," zdôraznil s tým, že za 10 rokov mohol minister vnútra vyriešiť napríklad problém úžery.

Základom riešenia problémov neprispôsobivých komunít je podľa Polláka vzdelávanie, a to už od škôlky, výchova a prevencia kriminality. "Téma je závažná, všetci si to uvedomujeme, je potrebné hľadať riešenia, no naša vláda opäť dokázala, že je unavená, neschopná a jediným jej cieľom je udržať sa pri moci za každú cenu," dodal Pollák.

Podľa návrhov rezortu vnútra a Policajného zboru SR má k riešeniu situácie v rómskych osadách dopomôcť napríklad nasadenie občianskych hliadok, ktoré majú dohliadnuť na dodržiavanie nočného pokoja alebo školskej dochádzky detí. Majú sa tiež zmeniť oprávnenia policajtov, aby boli schopní nastoliť poriadok čo najskôr a bez veľkej administratívy.

"Budeme meniť oprávnenia a pôjdeme systémom: výzva policajta na odstránenie protiprávneho stavu, pokiaľ nebude rešpektovaná výzva, nastupujú donucovacie prostriedky," uviedol v tejto súvislosti policajný prezident Tibor Gašpar. Taktiež je podľa neho prioritou posilňovanie policajných kapacít v niektorých lokalitách a inštalácia technických prostriedkov, ako sú kamerové systémy do verejný priestorov.

