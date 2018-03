Odídenci od Kollára zrejme podržia vládu. Za odvolanie Fica pravdepodobne nezahlasujú

BRATISLAVA - Nezaradení poslanci Peter Marček a Rastislav Holúbek zrejme podržia vládu pri jej odvolávaní. Parlament má o dôvere premiérovi, a teda aj celej vláde rozhodovať v pondelok (19.3.).

Dvojica spolu s Martinou Šimkovičovou prišla do parlamentu s hnutím Sme rodina, ale z klubu odišli a zvyčajne hlasujú s vládnou koalíciou.

Marček na otázku, či bude hlasovať v prospech vlády, keď dôjde na hlasovanie o dôvere, povedal najskôr, že nezahlasuje. Potom sa opravil a hovoril, že sa rozhodne pri hlasovaní. Nakoniec doplnil, že asi najrozumnejšie by bolo vládu podržať. "Myslím si, že je to asi to najrozumnejšie, čo v tomto momente môžeme urobiť," uviedol.

Demokraticky zvolená

Holúbek rovno povedal, že asi podporí túto vládu. "Bola zvolená demokraticky," podotkol. Na otázku, či podporia predčasné parlamentné voľby, Marček povedal, že chcú "ako nezaradení poslanci dovládnuť".

Ak by k predčasným voľbám došlo, Marček a Holúbek majú plán. "Máme pripravenú stranu, s ktorou chceme ísť," povedal Marček. Či s nimi pôjde aj Šimkovičová, nevie.

