Odborári odmietli návrh vlády na úpravu tabuľkových platov. Majú vážne výhrady

BRATISLAVA - Odborári odmietli predložený návrh vlády na úpravu tabuľkových platov zamestnancov vo verejnom sektore. Informovala o tom v piatok viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Budúci týždeň v utorok (17.4.) by sa mali odborári stretnúť opäť v rámci expertnej skupiny a s ÚV SR, ale aj s rezortom financií rokovať o úpravách tabuliek opäť.

Zdroj: TASR/AP

"Dospeli sme k názoru, že odmietame návrh a očakávame ďalší návrh od vlády, ktorý bude minimálne korešpondovať s našimi predstavami o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. Veríme, že na ďalšom rokovaní budeme hovoriť o ďalšom možnom návrhu, ktorý bude spravodlivo zohľadňovať všetky požiadavky na zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a bude riešiť problém s tarifami a minimálnou mzdou," skonštatovala na tlačovej konferencii Uhlerová.

Zlúčenie tried

Úrad vlády odborárom predostrel návrh, podľa ktorého sa majú zlúčiť existujúce platové triedy do šiestich stupňov náročnosti korešpondujúc so Zákonníkom práce. V súčasnosti je ich 14. "Každý tento stupeň náročnosti je ako keby obodovaný istým koeficientom, pričom jednotka sa rovná minimálnej mzde a postupne jednotlivé stupne sú vyjadrením násobku týmto koeficientom," priblížila Uhlerová.

Ďalej sa majú zrušiť platové stupne. "Tie znamenajú isté ohodnotenie podľa rokov odpracovanej praxe zamestnanca. Návrh nezohľadňuje prax zamestnanca," tvrdí Uhlerová.

Zavedenie zmluvného platu

Treťou zmenou je zavedenie zmluvného platu ako súčet tarifného platu a vybraných príplatkov. "V podstate plat zamestnanca vo verejnom záujme je určený istou minimálnou hranicou, ale je závislý od individuálnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom," vysvetlila Uhlerová.

Odborári však majú k tomuto návrhu vážne výhrady. "Návrh nezohľadňuje roky praxe zamestnanca, je postavený na interakcii medzi zamestnancom a zamestnávateľom, čiže takýto systém ohodnocovania vnáša istú dávku svojvôle zamestnávateľa. Smeruje to k istej internej korupcii, zamestnanec je istým spôsobom vydierateľný," vysvetlila dôvody odmietnutia návrhu Uhlerová.

Podľa kvalifikácie

Odborárom v tomto navrhnutom systéme chýba aj diferenciácia postavená na kvalifikácii, rovnako aj zlúčenie jednotlivých platových tried nie je podľa KOZ SR nastavené dobre. "Napríklad v treťom stupni náročnosti zlučuje súčasné platové triedy päť až osem, kde sú zamestnanci s úplným stredným vzdelaním, ale aj s vysokoškolským vzdelaním, a potom je veľmi otázne, akým spôsobom by zamestnávateľ zaradil zamestnanca a aký plat by mu ponúkol, pretože nie je nastavené ďalšie zohľadnenie vzdelávania," vysvetlila Uhlerová.

Odborári trvajú na tom, aby prvá platová trieda začínala minimálnou mzdou a postupne jednotlivé triedy a stupne boli vyjadrené istým násobkom tejto minimálnej mzdy. Zohľadňovať sa však musia aj roky praxe zamestnanca, kvalifikácie, či požiadaviek a rešpektovať má aj súčasný katalóg pracovných činností. "Vláda vyhlasuje, že má záujem razantne zvyšovať mzdy v štátnej sfére a vo verejnom sektore. Pevne veríme, že navrhnuté riešenie bude naozaj vyjadrovať túto ambíciu vlády," dodala Uhlerová.

TASR

