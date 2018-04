Otázka nového ministra vnútra sa uzavrie cez víkend, povedal Žiga. O konkrétnom návrhu sa však ešte nerokovalo

BRATISLAVA - Otázku nového ministra vnútra by mala koaličná strana Smer-SD uzavrieť už tento víkend a verejnosť by sa meno mohla dozvedieť začiatkom budúceho týždňa. Novinárom to v piatok po rokovaní vlády povedal podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga.

Minister hospodárstva Peter Žiga. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Na otázku, či sú v hre medializované osoby, ako Denisa Saková, František Imrecze či Viktor Stromček, Žiga odpovedal, že sú to relevantné mená, ale skloňuje sa ich viacero. V rámci koalície sa však o tom ešte nerokovalo. "Keďže sme ešte nedospeli ku konkrétnemu menu, tak sme sa nerozprávali s koaličnými partnermi o konkrétnom návrhu," vysvetlil Žiga.

Ani podpredseda strany a vicepremiér pre investície a infomatizáciu Richard Raši nechcel hovoriť, akú má pri výbere nového ministra vnútra preferenciu. "Dohodli sme sa, že každý svoju preferenciu povie na užšom a potom aj širšom vedení strany, pretože ministrov musí schvaľovať aj predsedníctvo.

Dovtedy by sme neradi vytvárali názorové nezhody. Výsledok, ktorý z toho vzíde, bude konsenzuálnym návrhom," dodal. Smer-SD musí nájsť nového ministra vnútra po tom, ako z funkcie abdikoval Tomáš Drucker. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) už avizoval, že by to chcel vyriešiť do niekoľkých dní.

TASR

Diskusia