O ministrovi vnútra sa ešte bude rokovať. Danko nepovedal, či by SNS podporila nomináciu Sakovej

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko nevie povedať, či by národniari podporili nomináciu štátnej tajomníčky rezortu vnútra Denisy Sakovej na post ministerky, ale nevylúčil to. Za ministerstvo nesie podľa Dankových slov zodpovednosť strana Smer-SD. "Ani mne sa nikto nestaral do ministrov," poznamenal s tým, že meno kandidáta ešte nepadlo.

Predseda parlamentu, Andrej Danko. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že do niekoľkých dní príde s menom nového ministra vnútra. Privítal by, keby rezort vnútra mal svojho nového šéfa čo najskôr. Kým sa tak stane, urobí všetko pre to, aby rezort fungoval bez problémov.

Pellegrini, ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra, to povedal na utorkovej tlačovej konferencii. K menám, ktoré sa objavujú, napríklad štátna tajomníčka Denisa Saková, sa vyjadrovať nechce. Saková sa už v minulosti v diskusiách o možnom ministrovi vnútra spomínala.

"Momentálne nemôžem hovoriť o žiadnom mene, diskusie ešte budú trvať," uviedol premiér a podpredseda Smeru-SD s tým, že najskôr musí padnúť rozhodnutie na straníckej pôde. "Potom to oznámime. Ale našou ambíciou je nájsť meno nového ministra do niekoľkých dní," poznamenal.

Post ministra vnútra sa uvoľnil rezignáciou Tomáša Druckera, ktorý bol vo funkcii 26 dní. Demisiu oznámil v pondelok (16.4.) po tom, čo neodvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara. Pre odchod sa rozhodol, lebo nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.

TASR

Diskusia