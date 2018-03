Pellegrini chce ministra vnútra, ktorý nie je dlhoročný straník. SNS a Most naznačili, že Gašpar by mal skončiť

BRATISLAVA - Nový minister vnútra, ktorý nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. V mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza to vyhlásil Peter Pellegrini (Smer-SD) poverený zostavením novej vlády s tým, že preferuje niekoho, kto nie je dlhoročný straník.

"Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký funkcionár strany. Musí to byť človek so skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme našli človeka, ktorý sa nebude zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať nárok na žiadnych sto dní," povedal.

Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme sa k tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období.

V súvislosti s menom poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomína ako nový minister kultúry, Pellegrini poznamenal, že v pondelok (19.3.) napoludnie zasadne predsedníctvo Smeru-SD, kde sa rozhodne. "Počítam, že o jednej hodine vám oznámime, kto bude nominantnom na túto stoličku," avizoval.

SNS má zároveň v pondelok ráno oznámiť, či si ponecháva všetkých troch aktuálnych ministrov. Ak ich bude chcieť ponechať, Pellegrini s tým problém nemá. Následne v pondelok popoludní či v utorok (20.3.) ráno by išiel prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. A už v stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.

Aktuálny vicepremiér v demisii uistil, že ak ho prezident vymenuje za predsedu vlády, tak určite bude riadny premiér. "Treba si uvedomiť, že Robert Fico ostáva predsedom najsilnejšej strany. Preto je logickým partnerom na rokovania aj pre predsedov iných strán. Takáto dvojkombinácia je bežná nielen v EÚ, ale už aj SR mala takú vládu. Iveta Radičová nebola ako premiérka predsedníčkou strany," pripomenul.

To, že ho Fico v prezidentskom paláci nepustil v paláci k slovu, Pellegrini ako problém nevidí. "Ja som hovoriť nič nechcel. Ak sa situácia bude vyvíjať tak, ako je dohodnuté, budem mať čas toho porozprávať až až. Ak dostanem dôveru, mám jasnú predstavu, ako by sa mala riadiť krajina ďalšie volebné obdobie," deklaroval.

Pellegrinimu sa však nepozdával ceremoniál, ktorý sprevádzal Ficovu demisiu. "Bol som svedkom demisií rôznych ministrov a vždy to malo nejakú formu. Či už príhovor prezidenta, príhovor odchádzajúcich, hymna. Nech si ľudia urobia názor, ako to prebiehalo. Zo strany prezidentského paláca som to vnímal ako nehodné," dodal.

Gašpar by mal odísť

Policajný prezident Tibor Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii. Naznačili to SNS aj Most-Híd v relácii televízie TA3 V politike. "Ja by som v tejto funkcii už na jeho mieste nebol," povedal Radovan Baláž z SNS. "Je neželané a nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorí mali v takejto miere nedôveru ľudí, zostali na svojich funkciách," povedal na adresu policajného prezidenta Gábor Gál z Mosta-Híd.

Gál povedal, že Most-Híd chce v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta, takisto je za nezávislosť policajnej inšpekcie. "Na zmenu systému voľby sme už dostali návrh z ministerstva vnútra, no nie je veľmi dobrý," povedal Gál. Ten je zvedavý na meno nového ministra vnútra s tým, že "táto téma je otvorená a vôľa na zmenu v Moste-Híd je".

"My sa takisto nebránime zmene voľby policajného prezidenta," uviedol Baláž z SNS. Treba ju podľa neho stransparentniť. "Takisto by som si ale počkal, kto bude novým šéfom rezortu vnútra, treba sa o tom baviť v rámci koalície," vysvetlil Baláž. SaS a OĽaNO v diskusnej relácii ocenili, že aspoň v tomto má časť koalície štipku kontaktu so zemou.

