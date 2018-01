Nemocnicu na Rázsochách zrovnajú so zemou. Ministerstvo začína verejnú súťaž

BRATISLAVA - Zbúranie starého skeletu rozostavanej nemocnice na Rázsochách si vyžiada milióny eur. Predbežné oznámenie na verejnú súťaž na dodávateľa búracích prác zverejní Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v najbližších dňoch. Predpokladaná cena je 17 miliónov eur bez DPH. Víťaz má okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie.

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021. Foto archív Zdroj:TASR/Vladimír Benko

"Pôvodne sme uvažovali nad využitím aspoň časti skeletu. Avšak absolútna väčšina potenciálnych partnerov pri príprave projektu novej nemocnice označila v rámci prípravných trhových konzultácií existujúcu stavbu ako nevhodnú pre budúce efektívne prevádzkovanie nemocnice," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).

Neúmerne vysoké náklady

Existujúci skelet by bolo podľa jeho slov možné využiť len za cenu neúmerne vysokých nákladov na sanáciu porúch a nedostatkov. "Z ekonomického hľadiska by to bolo nezmyselné a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Likvidácia starého skeletu teda vyplynula zo všetkých týchto zistení ako jediná alternatíva," skonštatoval Drucker.

Skelet Rázsoch podľa neho už nezodpovedá súčasným normám. Minister tvrdí, že stropné konštrukcie neprešli statickými skúškami. Za nevyhovujúcu označil aj logistiku tejto budovy. "Búranie Rázsoch by nemal spomaliť proces výstavby," myslí si Drucker.

S búraním by sa, tak ako už ministerstvo skôr avizovalo, malo začať na jeseň. Na mieste sa má časom postaviť nová univerzitná nemocnica. Paralelne sa tak majú realizovať procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností. V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na projekt novej nemocnice.

Nová nemocnica

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021. "Bude predstavovať najšpičkovejšie pracovisko na Slovensku, ktoré ponúkne najširšie portfólio výkonov, výskumu či vzdelávacích aktivít. Nemocnica bude disponovať aj najnovším prístrojovým vybavením," zhrnul Drucker.

Najväčšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.

