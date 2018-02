Nákupy v obrane sú dôveryhodné. Cieľom ministerstva je zabezpečiť obranu SR, podotkol Gajdoš

BRATISLAVA – Cieľom Ministerstva obrany (MO) SR je zabezpečiť obranu SR a bezpečnosť Slovákov. Vyhlásil to minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zároveň podotkol, že nákupy v obrane sú transparentné a dôveryhodné.

Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Nešiel som do politiky, aby som zbohatol. Ak by mi niekto ponúkol, že by som mal ísť kvôli biznisu robiť ministra obrany, tak nie. Ako bývalý trojhviezdičkový generál som prijal túto šancu na budovanie Ozbrojených síl SR v zmysle programového vyhlásenia vlády," povedal Gajdoš s tým, že jeho cieľom je na základe strategických dokumentov zabezpečiť obranu SR a bezpečnosť Slovákov. "Nechcem a nebudem hazardovať s dôveryhodnosťou občanov SR," doplnil.

Minister obrany reagoval aj na situáciu ohľadom modernizácie armády, ktorej bola v piatok (9.2.) venovaná mimoriadna schôdza NR SR. "Žiadne tendre sme nevyhlásili, riešime záležitosti vývoja a výskumu. V prípade vozidiel 8x8 je to vývoj a výskum v zmysle transparentného riešenia problému," povedal minister.

Spoluprácu s fínskou spoločnosťou Patria, ktorá vyrába obrnené vozidlá, považuje Gajdoš za transparentnú. Bývalý minister obrany a poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS) uviedol, že nespochybňuje fínske obrnené vozidlá 8x8, považuje ich za kvalitné.

TASR

Diskusia