Nákup transportérov pre armádu ešte nie je uzavretý. Výrobca nie je jasný, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Proces nákupu transportérov pre armádu ešte nie je podľa predsedu Národnej rady SR a lídra Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka uzavretý. Ako povedal v sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, „sú veci, ktoré sa z časového hľadiska dajú tendrovať, sú veci, ktoré majú svoj vývoj a dôvod prečo a ako sa obrana rozhodne. Nie je to uzavreté, ešte prebiehajú skúšky, ešte nie je jasné kto to bude vyrábať“. Z toho dôvodu považuje medializované informácie o nákupoch vojenskej techniky za komické.

Predseda Národnej rady SR a líder Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že verejnosť mala byť informovaná o tak veľkom nákupe, za 400 miliónov eur v prvej fáze tendra, ktorý by však celkovo mal stáť daňových poplatníkov 1,2 miliardy.

Posledná záchrana

Podľa Danka máme poslednú šancu zachrániť naše zbrojárstvo, našich výrobcov. Odmieta byť predmetom ataku „rôznych lobistických skupín a lobistických záujmov“. Tvrdí, že „nikto tu nič nekamufluje“. „Ja som zadal jedno politické zadanie - chcem v tom maximálne vidieť slovenské firmy a zachrániť z posledných síl slovenský zbrojársky priemysel a nenakupovať Francúzov, Nemcov za šialené peniaze,“ povedal Danko s tým, že je za transparentné procesy v takej miere, ako sú možné.

Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a predseda Sme rodina Boris Kollár je za to, aby čo najviac z tých 1,2 mld. eur získali slovenské firmy. Nevie však pochopiť, prečo sa vojenské vozidlá neobstarávajú v tendri, ale v utajenom režime. Tvrdí, že „nikde inde to utajené nie je, ani v okolitých krajinách“.

Podľa Danka nie je pravdou, že všade v okolitých štátoch sú tieto procesy verejné. „Sú veci, ktoré musíme chrániť. Oni by veľmi radi, Nemci a Francúzi, prišli a za šialené peniaze by nám predali ich výrobky,“ povedal k téme líder SNS, pod ktorú patrí aj rezort obrany. „Chcem najlacnejšie, najkvalitnejšie, ideálne slovenské vozidlo pre našu armádu,“ dodal Danko, podľa ktorého druhá fáza nákupu za zvyšných 800 miliónov eur by sa mala udiať na základe rokovaní na úrovni vlád štátov, čo minimalizuje lobing.

Kollár tvrdí, že ak by boli v budúcnosti pri moci, určite takéto nákupy nebudú robiť v režime utajenia. Podľa Danka však nik netají cenu, ale technické parametre.

SITA

