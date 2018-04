Najvyšší súd sa bráni. Tvrdí, že nemohol vydať európsky zatykač na Mišenku

BRATISLAVA – Najvyšší súd (NS) SR nebol oprávnený konať vo veci vydania európskeho zatýkacieho rozkazu na odsúdeného Viliama Mišenku. Uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Polícia po Mišenkovi pátra po druhý raz. Na úteku už raz bol, v roku 2013 ho vypátrali vo Venezuele. Archívne foto Zdroj:TASR - Michal Svítok

"Trestný poriadok jasne hovorí, že rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí, ak ďalej nie je ustanovené inak, súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Príslušným súdom, ktorý má konať vo veci vydania európskeho zatýkacieho rozkazu, je teda súd prvostupňový, v tomto prípade Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Najvyšší súd je pripravený v tomto smere poskytnúť maximálnu súčinnosť a teda všetky relevantné informácie, ktoré by prispeli k urýchleniu vydania európskeho zatýkacieho rozkazu," zopakovala stanovisko NS SR z piatka 13. apríla Važanová.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku však zatiaľ stále nemôže vydať európsky zatýkací rozkaz na Mišenku, ktorého v marci senát NS SR odsúdil na 23-ročný trest odňatia slobody v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v lete 2009.

Mišenka je na úteku a je v policajnom pátraní zatiaľ len na Slovensku. "Do súčasného obdobia spisový materiál ani rozhodnutie Najvyššieho súdu SR tunajšiemu súdu doručené neboli," uviedla v utorok 17. apríla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Objasnila, že vo vzťahu k doterajšiemu nevydaniu európskeho zatýkacieho rozkazu, prípadne medzinárodného zatýkacieho rozkazu, ŠTS nepristúpil z dôvodu, že nemá k dispozícii nielen spisový materiál, ale ani rozhodnutie odvolacieho súdu, ktoré do súčasného obdobia zrejme nebolo vyhotovené. Nie je tak možné prijať záver, že rozhodnutie je vykonateľné, a preto akékoľvek ďalšie úkony ŠTS realizovať nemôže.

"Pre vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu a medzinárodného zatýkacieho rozkazu musia byť splnené zákonné podmienky, okrem už uvádzanej právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia aj informácia, že sa v mieste bydliska odsúdeného nezdržiava, a boli zistené skutočnosti, že sa zdržiava na nezistenom mieste v cudzine," zdôraznila hovorkyňa ŠTS.

ŠTS zdôrazňuje, že z dikcie ustanovenia príslušného paragrafu o európskom zatýkacom rozkaze vyplýva, že na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní.

"Podľa paragrafu 5 odseku 1 príslušného zákona európsky zatýkací rozkaz vydá predseda senátu alebo sudca príslušného súdu. V danom prípade príkaz na zadržanie odsúdeného na účely jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadenie výkonu trestu odňatia slobody bol tak povinný urobiť Najvyšší súd, ktorý zároveň aj disponuje informáciou, či bol jeho príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody realizovaný, alebo nie. Ak takouto informáciou disponuje Najvyšší súd, bol povinný na zabezpečenie realizácie dodania odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody až do momentu, kým je vec v jeho jurisdikcii, to znamená až do napísania rozhodnutia a vrátenia spisového materiálu prvostupňovému súdu, sám vydať európsky zatýkací rozkaz," zareagovala v utorok hovorkyňa ŠTS.

V marci senát NS odsúdil Mišenku na 23-ročný trest odňatia slobody v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie poranenia. Rozsudok si Mišenka neprišiel na NS vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom.

Polícia po Mišenkovi pátra po druhý raz. Na úteku už raz bol, v roku 2013 ho vypátrali vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.

TASR

Diskusia