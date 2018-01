Na Tomanovú sa hrnie kritika poslankýň: Nie je spôsobilá na výkon svojej funkcie

BRATISLAVA - Komisárka pre deti Viera Tomanová aktívne nerieši dlhodobé systémové problémy. Tvrdí to tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková, ktorá je sklamaná z toho, že detská ombudsmanka nevenuje dostatočnú pozornosť ani deťom s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa poslankyne Anny Verešovej Tomanová nie je spôsobilá pre výkon svojej funkcie.

Podľa poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Sone Gaborčákovej možno komisárke pre deti Viere Tomanovej vyčítať nezastavenie šikanovania na školách napriek jej prísľubom.

"Pribúda množstvo medializovaných informácií o šikanovaní na školách aj na internete. Sme na začiatku roka 2018. Na webovej stránke komisárky pre deti pani Tomanovej nenájdeme program STOP šikane ani 11. januára 2018. Očakávame, že na šikanovanie ako sociálno-patologický jav, ktorý so sebou nesie duševné zranenia detí celý život, vypracuje ombudsmanka komplexnú správu s odporúčaniami pre všetky rezorty, ktorých sa táto problematika dotýka,“ vyjadrila sa Gaborčáková s tým, že na prvom mieste majú byť hlavne záujmy detí, ktoré je potrebné chrániť.

"Kto iný ako detská ombudsmanka má byť štartovacím motorom ochrany detí pred šikanou?" pýta sa S. Gaborčáková a pokračuje: "Naďalej som sklamaná z toho, že pani Tomanová nevenuje dostatočnú pozornosť tomu, že deti s ťažkým zdravotným postihnutím sú umiestňované do detských domov. Chýbajú v nich odborne spôsobilé sestry pre výkon takejto práce."

Očakávajú vyššiu aktivitu

Gaborčáková sa kriticky postavila aj k nedostatočnej náhrade za zrušenie Domovov sociálnych služieb na celoročný pobyt pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím.

"Takmer desať rokov nemajú tieto deti, ktoré sú v starostlivosti štátu, adekvátny typ zariadenia, ktorý by zohľadňoval ich zdravotné postihnutie. Pani Tomanová je vo funkcii od roku 2015. Očakávame, že pri takomto systémovom probléme detí so zdravotným znevýhodnením bude ombudsmanka aktívnejšia, o to viac, že ide o nešťastné deti hneď z dvoch dôvodov - nemajú rodinu a sú chronicky choré," dodala Tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Poslankyňu OĽANO a členku Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Annu Verešovú najviac mrzí laxný prístup komisárky Tomanovej "k tomu, čo by malo byť jej najvlastnejším cieľom - ochrana a pomoc deťom. Má to byť aj hľadanie riešení i takého dlhodobého a istotne nie jednoduchého problému, ako je šikana detí na školách alebo inde. Žiaľ, musím povedať, že najvýraznejšiu aktivitu a zaangažovanosť som u pani komisárky Tomanovej zaznamenala tam, kde by som to nikdy nečakala.

V hľadaní prostriedkov a obhajoby zodpovedných aktérov v kauze Čistý deň," vyjadrila sa Verešová a pokračovala: "Nechcem sa vyjadrovať k problematike nezverejnených faktúr, ale musím povedať, že odpovede typu "stále sa to kazilo" nie sú hodné političky, bývalej ministerky sociálnych vecí a dnes komisárky pre deti. Pani Tomanová podľa mňa nie je spôsobilá pre takúto funkciu," dodala Anna Verešová.

