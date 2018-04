Na teórii o únose Vietnamca nesedí viacero vecí. Kaliňák verí, že sa prípad vysvetlí

BRATISLAVA - Na teórii o únose vietnamského podnikateľa cez Slovensko, ktoré prezentovali nemecké médiá, nesedí viacero vecí. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec a bývalý minister vnútra za Smer-SD Robert Kaliňák. "V prvom rade na zozname cestujúcich, ktorý nám poskytli vietnamské úrady, nebolo meno tohto stíhaného občana Vietnamu a neprevážali sme ani žiadneho ležiaceho pacienta alebo spútaného človeka," napísal Kaliňák.

Vydanie stíhanej osoby medzi krajinami sa rieši iným spôsobom, zdôraznil Kaliňák. Foto archív Zdroj:AP/TASR

Exminister si podľa vlastných slov nevie predstaviť, že by oficiálna pracovná návšteva vietnamského ministra mohla byť zneužitá na iné ako priateľské ciele. "A to bez ohľadu na to, že problémovou osobou je človek, ktorý mal spreneveriť 130 miliónov dolárov v rodnej krajine a z podvodov a prania špinavých peňazí je dôvodne podozrivý aj v Nemecku. Vydanie stíhanej osoby medzi krajinami sa totiž rieši iným spôsobom," zdôraznil Kaliňák. Slovensko a ministerstvo vnútra v tejto veci podľa neho od začiatku poskytujú nemeckým orgánom maximálnu súčinnosť a všetky informácie v rámci medzinárodnej právnej pomoci. "Verím, ze všetky okolnosti tohto prípadu vysvetlia oficiálne vietnamské orgány prijateľným spôsobom. Inak pôjde o zneužitie našej pohostinnosti, čo predstavuje vážne narušenie dobre rozvíjajúcich sa vzťahov medzi Slovenskom a Vietnamom," dodal Kaliňák.

Vietnamského podnikateľa Trinha Xuana Thanha podľa informácií nemeckých médii v lete minulého roku pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Premiér Peter Pellegrini avizoval, že o celej záležitosti chce získať detailné informácie. Trinh Xuan Thanh podľa medializovaných informácií dostal vo Vietname doživotný trest.

TASR

