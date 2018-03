Na mizine: Sieť má na krku exekúcie a jej bežný účet v banke zablokovali

BRATISLAVA - Ako príbeh Siete poznačí šance nových strán na úspech? Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala VERONIKA COSCULLUELA.

Mierili vysoko: Sieť mala v prieskumoch nad 10 percent. Vo voľbách skončila s piatimi. Zdroj: Emil Vaško

„Na Slovensku sa riadne voľby striedajú s tými predčasnými. Symetria moci.“ Takto komentoval zakladateľ Siete Radoslav Procházka politickú krízu v čase, keď to ešte vyzeralo na predčasné voľby. Zdalo by sa, že ide o nevinný komentár. Až na to, že predčasné voľby by spôsobili obrovskú škodu aj jeho politickému dieťaťu - strane Sieť.

Dnešná Sieť čelí dvom exekúciám, má zablokovaný účet, a teda nedisponuje žiadnymi reálnymi financiami. Jej majetok je zanedbateľný, ani predseda strany si nevie spomenúť, čo by tam zahrnul. Strane navyše hrozí päťtisíceurová pokuta za nezverejnenie zoznamu darcov. Je totiž možné, že nestihnú termín koniec marca. Exekútor zablokoval webovú stránku a novú vyrába mladá podpredsedníčka doslova na kolene. Ošemetná situácia. Predseda strany Ivan Zuzula aj tak tvrdí, že nové voľby treba.

Pád stúpajúcej hviezdy

Pamätáte si ich ešte? Bola to strana, ktorá mohla znamenať revolúciu na slovenskej politickej scéne. Radoslav Procházka založil Sieť na základe svojho povzbudzujúceho skóre z prezidentských volieb v roku 2014. Mladí, kompetentní, s chuťou robiť politiku tak, aby štát slúžil ľuďom. Prieskumy ukazovali, že táto politická zostava by mohla mať vo voľbách výsledok nad 15 percent.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia