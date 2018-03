Na mafiu sú prepojení aj predstavitelia SNS. Danko preto mlčí, tvrdí Matovič

BRATISLAVA - Predstavitelia Slovenskej národnej strany sú prepojení na Talianov z východného Slovenska napojených na kalábrijskú mafiu. Pred novinármi to dnes konštatoval predseda strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič.

Ppredseda strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Kontakt s Antoninom Vadalom mala podľa neho firma Jána Hoľka, ktorý je pravou rukou predsedu SNS Andreja Danka a tiež šéfom služobného úradu ministerstva obrany. „Danko mlčí, lebo Hoľko, jeho pravá ruka, jeho sused, spoločník vo firme a obchodný partner je zároveň obchodným partnerom talianskeho mafiána,“ vyhlásil Matovič s tým, že Hoľko má na starosti jeden z najväčších nákupov na ministerstve obrany, a to nákup obrnených vozidiel pre slovenskú armádu.

Poslankyňa za OĽANO Veronika Remišová upozornila aj na zlyhanie Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá má na starosti zbieranie informácií o organizovanom zločine a o ohrození utajovaných skutočností.

Tajná služba podľa nej firmu Antonina Vadalu pred rokom monitorovala, no nik nevie, ako so zistenými informáciami naložila a prečo nebol nik upozornený na možné bezpečnostné riziko. Matovič v tejto súvislosti poznamenal, že talianska prokuratúra na boj proti mafii pred časom upozornila slovenské orgány, aby monitorovali skupinu Talianov na východe Slovenska napojených na kalábrijskú mafiu, no tieto nekonali.

Matovič preto opäť vyzval premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby odstúpili, lebo „výsledkom ich práce sú dvaja mŕtvi mladí ľudia“.

„Urobili zo Slovenska čiernu dieru v strede Európy,“ vyhlásil s tým, že ak Kaliňák do utorka neodstúpi, opozícia „už vytiahne politické nástroje boja“, ako je napríklad zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie vlády. Za kľúčové totiž Matovič považuje vyriešiť problém previazanosti politiky a polície, čo táto vláda nebude nikdy schopná urobiť.

