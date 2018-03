AKTUALIZOVANÉ

Most-Híd žiada o policajnú ochranu. Strana dostala výhražný e-mail

BRATISLAVA - Strana Most-Híd požiadala v piatok políciu o ochranu svojej straníckej centrály. Dôvodom je výhražný e-mail, ktorý v piatok strana dostala. V ňom sa uvádza, že centrálu Mosta-Híd treba vypáliť.

Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. Archívne foto Zdroj:Dávid Duducz

O ochranu požiadal aj samotný predseda strany Béla Bugár. "Dnes som musel požiadať o zvýšenú policajnú ochranu. Dostal som výhražné e-maily vyzývajúce na likvidáciu mňa a ľudí v mojom okolí. Toto je cez čiaru. Takéto hrozby ani podpaľovanie straníckych centrál nemajú s ústavnosťou ani s demokraciou nič spoločné. Sem podľa neho vedú štvavé reči opozície. Som presvedčený, že toto nechce nikto ani na námestiach," skonštatoval Bugár.

V žilinskom sídle strany Smer-SD v noci horelo. Pred polnocou privolali hasičov k požiaru, kde sídli krajská i okresná kancelária najsilnejšej vládnej strany.

Ako informoval denník SME na svojej webovej stránke myzilina.sme.sk, zrejme išlo o úmyselný čin.

"Podľa prvotných informácií niekto vyhodil horiacu pneumatiku na prístrešok, odkiaľ sa oheň rozšíril až na strechu budovy. Vonkajší prístrešok zhorel takmer do tla. Požiar sa cez strechu rozšíril aj do dvoch vnútorných miestností. Na krajskej centrále blízko centra Žiliny sa objavil aj nápis „Zlodeji. Vasky Jugent".

Bugár bude žalovať Matoviča

Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár zároveň bude žalovať predsedu OĽaNO Igora Matoviča za jeho vyhlásenia, keď hovoril, že Most-Híd v koalícii udržali miliardy z eurofondov.Uviedla to hovorkyňa strany Klára Debnár.

Matovič na štvrtkovej (15.3.) tlačovej konferencii vyhlásil, že pre skorumpované strany ako Smer-SD, SNS, Most-Híd je jedinou motiváciou pre vstup do politiky a zostavenie vlády získať moc nad eurofondami. "Most-Híd dostal do správy 7,1 miliardy eur z eurofondov. A tie zvyčajne končia u kamarátov Bélu Bugára," povedal.

To je podľa Matoviča dôkaz, že Bugárovi išlo od začiatku o peniaze. "Zvíťazili peniaze, ako to u skorumpovaných politikov zvyčajne býva. Lákadlo sedem miliárd eur, ktoré Bugár ako kráľ môže rozdeľovať kamarátom, bolo dostatočne veľké na to, aby nás takýmto spôsobom zradil," dodal Matovič.

Šéf Obyčajných na podanie žaloby reagoval, že "akýkoľvek názor a kroky skorumpovaného zradcu Slovenska ma absolútne nezaujímajú".

SITA

