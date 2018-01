Most-Híd bude v tomto roku plniť plány. Bugár hovorí o potrebe riešenia nezamestnanosti

BRATISLAVA - Most-Híd bude aj v tomto roku plniť plány z programového vyhlásenia vlády. Predseda strany Béla Bugár hovorí napríklad o potrebe riešiť nezamestnanosť v niektorých regiónoch, kde je ešte stále vysoké percento ľudí bez práce.

Predseda Mosta-Híd, Béla Bugár. Archívne foto Zdroj:Dávid Duducz

„Máme nezamestnanosť okolo 7 %, ale máme regióny, kde je okolo 20 % a aj tak tam ľudí nevieme dostať do práce. Musíme prísť s riešením, ako ich dostať do práce možno aj trochu ďalej od ich domova. Budeme sa snažiť aj o zníženie odvodového zaťaženia. Na Slovensku je veľmi vysoké a dlhodobo to brzdí aj ďalší rozvoj krajiny,“ povedal v rozhovore Bugár.

Iné predsavzatia ako plnenie programu si nedáva. „Už si predsavzatia nedávam. Tento rok bude plný výročí. Máme promóciu, v septembri dcérinu svadbu, moju 60-tku, 35. výročie sobáša. Tak aké predsavzatia už si mám dávať? Ale áno, chcem prežiť tento rok v zdraví,“ uzavrel šéf Mosta-Híd, ktorý mal minulý rok problémy s chrbtovou platničkou.

TASR

