Ministri by chceli ostať vo svojich funkciách. Radi by pokračovali tam, kde skončili

BRUSEL/BRATISLAVA - Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) vo štvrtok v Bruseli uviedla, že aj napriek súčasným personálnym zmenám vo vláde by chcela zotrvať na poste šéfky slovenského agrorezortu.

Matečná pripomenula, že počas jej pôsobenia sa podarilo naštartovať mnohé procesy. Archívne foto Zdroj:FOTO TASR - Dano Veselský

Ministerka to uviedla po bilaterálnom rokovaní s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Philom Hoganom, ktoré sa konalo na žiadosť slovenskej strany a bolo zamerané na vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020.

Matečná pripomenula, že počas jej pôsobenia na ministerstve sa podarilo naštartovať mnohé procesy, ktoré by rada dokončila vo svojej súčasnej funkcii.

"My sme stransparentnili procesy, zrýchlili procesy a zaangažovali možno celú verejnosť do toho, že poľnohospodárstvo je veľmi významnou súčasťou nášho hospodárstva. Myslím si, že dokončiť tieto procesy by bolo zaujímavé pre každého ministra," konštatovala.

Ďalej povedala, že v stredu a vo štvrtok s SNS ešte o pokračovaní vo funkcii nehovorila, lebo prioritou bolo dohodnuté stretnutie na pôde Európskej komisie.

Ostať chce aj Érsek

V prípade, že strana Most-Híd nominuje doterajšieho ministra dopravy Árpáda Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci. Uviedla to hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Érsek takto reagoval na aktuálnu situáciu po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku svoju demisiu. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri však budú vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.

