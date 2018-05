Mená kandidátov na post hlavy štátu neveštia nič dobré. Kto má šancu dobyť prezidentský palác?

BRATISLAVA - Hoci sa to nezdá, všeľudové hlasovanie o obsadení najvýznamnejšieho postu v krajine sa nezadržateľne blíži. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala VERONIKA COSCULLUELA A JANA ŠIMÍČKOVÁ.

Prestížne miesto: Prezidentské voľby sa budú konať v marci 2019. Zdroj:Matej Jankovič

Takto o rok budú už Slováci poznať meno človeka, ktorý vymení doterajšieho pána v Grassalkovichovom paláci. Alebo nevymení, ak sa ten doterajší rozhodne opätovne kandidovať a uspeje. Lenže Andrej Kiska nie a nie vyjadriť sa. Odpoveď na otázku o opätovnom uchádzaní sa o priazeň voličov stále zahmlieva floskulou, že na jeseň sa uvidí. Prečo až v čase vyfarbovania lístia a nie už teraz, keď v predchádzajúcich voľbách dal o sebe vedieť temer dva roky pred hlasovaním ľudu, nevedno. Kiskovo otáľanie spôsobuje neistotu vo všetkých politických táboroch.

Koaličný nevie, akého silného kandidáta má hľadať, a opozičný, či vôbec nejakého, keďže najradšej by podporil práve Andreja Kisku. Nuž a zatiaľ čo politici tápajú, s tak­zvanými občianskymi kandidátmi sa začína vrece trhať. Pri pohľade na niektoré mená sa človeku okrem iného minimálne jedna otázka tlačí na jazyk - Ako týmto ľuďom, preboha, napadlo, že práve oni sú tí praví na post hlavy štátu?

Radovan Znášik (38)

Prvým uchádzačom, ktorý už vlani v septembri oficiálne oznámil záujem kandidovať na post prezidenta, bol Radovan Znášik. Ide o diplomata vyštudovaného v Londýne, pre slovenskú verejnosť však neznámeho. Najskôr pracoval na ministerstve životného prostredia, potom získal štipendium japonskej vlády a v Tokiu študoval verejnú politiku. Od roku 2015 pracoval pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na vysunutom pracovisku v Turkménsku.

„Dôvodom, prečo kandidujem a využívam túto príležitosť, je ten, že z tejto pozície sa dá veľa zmeniť,“ uviedol Znášik počas svojho predstavenia občanom. Povedal toho, samozrejme, ešte veľa, z jeho programu ako občianskeho kandidáta však zaujme najmä to, že voľbu prezidenta by najradšej vrátil do rúk poslancov Národnej rady SR (NR SR). Podľa jeho skromného názoru by tak došlo k úsporám vo verejných financiách. Na druhej strane chce Znášik presadiť, aby generálneho prokurátora už nevolili zákonodarcovia, ale občania. Tento kandidát v tom má jednoducho jasno.

Celý článok môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia