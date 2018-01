Mazureka čaká súd za vyjadrenia v rádiu. Hroziť mu môže aj väzenie

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS) sa postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici 26. februára tohto roka. Súd zverejnil informáciu o termíne hlavného pojednávania na svojej internetovej stránke.

Poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS). Archívne foto Zdroj:Karol Farkaš

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Mazureka 4. decembra minulého roka pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, farbu pleti či pôvod rodu.

Špecializovaný trestný súd uznal poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané v Rádiu Frontinus. Dostal peňažný trest 5-tisíc eur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia.

Navyše by stratil poslanecký mandát. Mazurek vinu odmieta, chystá sa brániť na súde a voči trestnému rozkazu podal odpor.

TASR

