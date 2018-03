AKTUALIZOVANÉ

Matovič vytiahol fotku, Danko ho za to vykázal zo sály. Hlasovanie o dôvere novej vláde sa posunulo na pondelok

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vykázal šéfa OĽaNO Igora Matoviča na zvyšok rokovacieho dňa zo sály, lebo sa nesprával v súlade so zákonom. Takýto postup predsedajúcemu za istých podmienok umožňuje rokovací poriadok.

Líder OĽaNO ukazoval fotku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zdroj:TASR/AP

Ten hovorí, že poslanca, "ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej miestnosti prekročil hranice slušnosti, predsedajúci vyzve zachovávať poriadok. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, môže predsedajúci vykázať poslanca až do skončenia rokovania v tom istom dni z rokovacej miestnosti. Vykázaný poslanec má právo zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu". Takýto postup znamená pre Matoviča neospravedlnenú absenciu.

Matovič sa previnil napríklad tým, že počas svojho vystúpenia k programovému vyhláseniu vlády používal vizuálnu pomôcku, čo zákon zakazuje. Líder OĽaNO ukazoval fotku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Nech si Andrej Danko robí teraz čo chce, nech mi dá aj pokutu," povedal Matovič, keď vytiahol fotku. Ako tvrdil, malo ísť o zrkadlo novej vlády.

Hlasovanie o dôvere vláde nestihli

Celkovo sa až 39 poslancov z opozície písomne prihlásilo do rozpravy k Programovému vyhláseniu vlády (PVV), ktorá sa začala po 13. hodine. V zozname nebol žiadny koaličný poslanec.

Podľa rokovacieho poriadku písomne prihlásený člen snemovne môže rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak pol hodiny. Po vystúpeniach písomne prihlásených zákonodarcov sa môžu prihlásiť ďalší poslanci ústne. Plénum rokovalo do 16. hodiny, takže nestihlo hlasovanie o programovom vyhlásení vlády a dôvere vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD). To príde na rad až na budúci týždeň.

Schôdza bude pokračovať v pondelok o 9:00. Ako prvá v pondelok vystúpi v rozprave poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová. Písomne prihlásených ostáva ešte 34 členov snemovne. Podmienkou je, aby za dôveru zahlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Už skôr však písomne deklarovalo podporu 79 zákonodarcov.

Kollár sa o kreslo netrasie

Programové vyhlásenie novej vlády hnutie Sme rodina nepodporí a bude hlasovať proti nemu. A to napriek tomu, že sú v ňom aj niektoré tézy, ktoré sa opozičnému hnutiu pozdávajú. Hovoril o tom predseda Sme rodina Boris Kollár v diskusii k vládnemu programu.

Sme rodina naďalej trvá na tom, že situáciu v spoločnosti nevyrieši výmena vlády. "Najlepším a najzodpovednejším riešením by boli predčasné voľby. Keby sme to nechali na ľudí, bolo by to najkorektnejšie," zdôraznil Kollár. Zároveň odmietol reči, že opozícii ide len o ministerské fleky, a preto volá po voľbách.

"Ja sa o žiadne kreslo netrasiem. Nikdy do exekutívy nepôjdem, nikdy nepôjdem do vlády, aj keby som niekedy bol jej súčasťou," vyhlásil Kollár. Zdôraznil, že úlohou politikov je v súčasnosti upokojiť situáciu v spoločnosti a obnoviť dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie, ktorú stratili.

Nicholsonová kritizovala staronových ministrov

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) tiež neplánuje podporiť novú vládu. Viaceré výhrady má voči staronovým ministrom, najmä ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD) a ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS). Vyčítala im viaceré pochybenia počas ich ministrovania. Príkladom môže byť kauza resocializačného zariadenia Čistý deň či kauza ohľadom zariadenia Peto.

"Richter nezvládol financovanie sociálnych služieb a nepriniesol riešenia na zlepšenie sociálnych služieb. Pred neplnením si povinností zo strany vyšších územných celkov zatvára oči," uviedla Ďuriš Nicholsonová. Tiež je presvedčená, že si Richter neplní záväzky z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. "Proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb sa nepohol. Minister Richter nerieši hrozivú situáciu v sociálnych vylúčených spoločenstvách," upozornila Ďuriš Nicholsonová.

V systéme jej chýba jednotný nezávislý posudkový systém. "Opatrovateľská služba ako terénna sociálna služba je nedostupná. Seniori zostávajú bez pomoci. Platy opatrovateliek sú na úrovni minimálnej mzdy a neboli menené roky. Nedokázal ochrániť deti a mládež pred znevažovaním, zneužívaním a týraním. Nedokázal ochrániť ani najmenšie deti," vyčíta Richterovi podpredsedníčka parlamentu.

Úrady spadajúce pod rezort práce si podľa nej "robia čo chcú a veselo porušujú zákony". Tiež sa jej nepáči, že Richter zabezpečil pre svoju stranícku kolegyňu Vieru Tomanovú post komisárky pre deti. "Spackal jasličkový zákon. Poberatelia invalidných dôchodkov sú poškodzovaní zo strany Sociálnej poisťovne," uviedla k Richterovi Ďuriš Nicholsonová.

Zároveň kritizovala aj Matečnú. Podľa nej musela Matečná ešte ako šéfka Slovenského pozemkového fondu (SPF) vedieť o praktikách talianskej mafie na východe Slovenska. Upozornil ju totiž na to podľa Nicholsonovej jej podriadený dvomi listami. Nesúhlasí ani s výmenou ministra vnútra, ktoré je podľa nej v totálnom rozklade.

TASR

