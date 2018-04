AKTUALIZOVANÉ

Matovič vidí za Druckerovou demisiou kauzu s pozemkami. Poukázal na ďalšie problémové lokality

BRATISLAVA – Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič poukázal na ďalšie "problematické" pozemky v obci Špačince v okrese Trnava. Podľa neho ide o takmer 30 hektárov pôdy, ktoré mali pôvodne slúžiť ako ovocné sady. Matovič si myslí, že za pár rokov sa z nich stanú stavebné pozemky. Uviedol to vo štvrtok počas brífingu.

Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. Archívne foto Zdroj:TASR

Dôvodom odchodu Tomáša Druckera z kresla ministra vnútra podľa Matoviča nebolo, že nevedel odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara, ale problémy s pozemkami. "Skutočný dôvod prečo zutekal bol ten, že keby sa ľudia ďalej vŕtali v tom, že ako zázračne zbohatla jeho manželka, tak by na povrch vyplávali ďalšie zistenia," povedal.

Poukázal na Petra Marhulu, od ktorého mal Drucker odkúpiť pozemky za 0,85 eura za meter štvorcový v Trnave.

Matovič teraz upozornil na dve parcely v Špačinciach, ktoré pred dva a pol rokom patrili štátu a Slovenskému pozemkovému fondu. "Ide o dve parcely, jedna s rozlohou 13 hektárov a druhá s rozlohou 16,3 hektára," uviedol líder hnutia OĽaNO. Ako doplnil, ide o fiktívnu zmluvu s tým, že ľudia mali na týchto pozemkoch vybudovať sady. Podľa Matoviča tam však v súčasnosti žiadne sady nie sú a rastie tam pšenica.

V tomto prípade má byť podľa Matoviča zapletená aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominatka SNS). "Za obidvoma pozemkami sa skrýva Peter Marhula a Dušan Dvorecký. V jednom prípade je pozemok napísaný na Lago Invest s. r. o., a v druhom na Petra Marhulu zo spoločnosti Nownotlater, s. r. o.," objasnil Matovič.

Zároveň tvrdí, že pozemky, ktoré sú mimo zastavaného územia obce budú v priebehu desiatich rokoch zastavané. "Pani Matečná ich predala za 0,59 eura za meter štvorcový," priblížil Matovič s tým, že na tieto pozemky má predkupné právo Slovenský pozemkový fond. Podľa neho sa "z obyčajnej role stanú stavebné pozemky."

V tejto súvislosti vyzval Matečnú, aby neumožnila prevod pozemkov do ďalších rúk. "Po tomto by som čakal okamžitú abdikáciu Matečnej. Na poľnohospodároch jej skutočne nezáleží, lebo nikdy by nepredala za 0,59 eura pozemky, ktoré môžu byť do budúcna stavebnými pozemkami," dodal Matovič.

Nemajú vešteckú guľu

Riaditeľ odboru komunikácie a protokolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Machalík uviedol, že agrorezort predpokladá, "že pán Matovič ako premlčaný daňový podvodník prirodzene uvažuje na základe vlastných skúseností v desaťročných intervaloch".

"Slovenský pozemkový fond podľa našich informácií nedisponuje vešteckou guľou, resp. palantírom a nemôže vedieť, aké zmeny územných plánov sa v budúcnosti uskutočnia v takmer 3000 mestách a obciach na Slovensku," uviedol Machalík s tým, že v tejto súvislosti je potrebné sa obrátiť na starostu, resp. poslancov danej obce. Podotkol, že Slovenský pozemkový fond postupoval za presne stanovených podmienok, ktoré určuje zákon pre predaj štátnej pôdy na založenie sadu. "Zmluva je jasná, do roku 2020 tam má byť vysadený marhuľový sad," uzavrel Machalík.

TASR

Diskusia