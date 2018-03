Matovič poukazuje na biznis Smeru s Vadalom: Ľudia sa skladajú na výrazne predraženú elektrinu

BRATISLAVA – Koaličný Smer-SD preniesol ľuďom do účtov za elektrinu poplatky mafie. Tvrdí to líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič a poukazuje na tarifu za prevádzkovanie systému. Cez tieto poplatky sa podľa neho ľudia skladajú na výrazne predraženú elektrinu, ktorú slovenské elektrárne musia nakupovať od ľudí, ktorí prevádzkujú slnečné elektrárne.

Matovič zároveň upozornil, že licenciu na prevádzku takejto elektrárne dostala aj firma talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu.

Elektrina stojí na trhu približne 30 eur za jeden megawatt, Smer-SD však podľa Matoviča vymyslel systém a od ľudí, ktorým v roku 2009 rozdali licencie na prevádzku slnečnej elektrárni, sa kupuje za 430 eur za jeden megawatt. "Ľudia sa dnes cez tarifu za prevádzkovanie systému skladajú 400 miliónov eur ročne ľuďom, ktorým rozdali dotácie. Skladajú sa na ten rozdiel medzi 30 a 430 eurami," uviedol Matovič.

V roku 2009 bola pre prvých prevádzkovateľov slnečných elektrárni dotovaná cena 430 eur na 15 rokov. Dnes je to podľa lídra OĽaNO na rovnako dlhé obdobie 90 eur. "Podnik Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) spustil 27. novembra 2009, v piatok poobede, súťaž na prevádzkovanie slnečných elektrárni na Slovensku. Termín dal do nasledujúceho štvrtka do 14.00 h. Prišlo 97 žiadostí, z toho akceptovali 57, z nich 21 vylúčili a s 36 podpísali zmluvy v poradí, v akom chodili od pondelka," priblížil Matovič.

Ten nerozumie, ako si mohli úspešní žiadatelia za víkend vybaviť kompletné projektové dokumentácie, súhlasy majiteľov pozemkov či SEPS-u. Potrebné dokumenty by sa podľa neho museli vybavovať mesiace.

"Typický našitý tender na štátne de facto licencie. Je to krásny príklad podvodu dokopy v miliardách eur," tvrdí Matovič. Medzi úspešnými uchádzačmi z roku 2009 boli podľa neho ľudia blízki Smeru-SD. Treťou firmou v poradí bola spoločnosť Bovinex Europa, s.r.o., z Michaloviec.

"Komu firma v tom čase patrila? Antoninovi Vadalovi, ktorý hovorí verejne, že mu pomáhal s právnymi službami práve pri týchto veciach predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). Každý deň sa tu teda dá zverejniť prepojenie Smeru-SD s mafiou," skonštatoval líder OĽaNO.

Vadalu považuje za hlavu talianskej mafie na Slovensku, o ktorom vo svojom poslednom článku písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

