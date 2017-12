Matečná zakročila. Spustila boj proti nelegálnej ťažbe dreva

BRATISLAVA - Zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh je cieľom zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorý v polovici decembra schválila vláda. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2018.

Ministerka pôdohospodárstva, Gabriela Matečná (nominantka SNS). Archívne foto Zdroj:TASR – Martin Baumann

"Tvrdo zakročíme proti každému, kto by sa chcel obohacovať na nelegálne získanom dreve. Zákonom zamedzujeme vstupu dreva z nezákonnej ťažby, či už zo Slovenska, zo zahraničia alebo výrobkom z takéhoto dreva na vnútorný trh EÚ prostredníctvom Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI). Za porušenie tohto zákona budú hroziť sankcie až do výšky 200.000 eur," priblížila význam právnej normy vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Rozhodnutia a sankcie

Inšpektori SLDI patriacej pod agrorezort, so sídlom vo Zvolene, budú kontrolovať v rámci celého Slovenska aktivity obchodníkov s drevom, dovozcov, prepravcov a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z neho na trh. Vydávať budú rozhodnutia a sankcie, zabezpečovať poradenskú činnosť, spolupracovať s colnými orgánmi, v prípadoch pochybnosti o druhu, pôvode a množstve dovezeného dreva, či výrobkov z neho. Inšpektori budú oprávnení vstupovať na pozemok, do stavby, do zariadení, do vozidiel, ktoré sa používajú na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh EÚ alebo na ich prepravu, samostatne zastavovať vozidlá prevážajúce drevo a výrobky z dreva na lesných cestách i pozemkoch.

Hospodárske subjekty budú na základe zákona povinné uchovávať doklady preukazujúce pôvod dreva a výrobkov z dreva, nadobudnutie vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva, ako i dokladov týkajúcich sa uvedenia dreva a výrobkov na vnútorný trh. Obchodník bude povinný pri predaji dreva a výrobkov uchovávať doklady preukazujúce ich nadobudnutie a oprávnenie obchodovať s nimi.

Prepravca bude zasa povinný preukazovať sa dokladom, z ktorého je zrejmý pôvod dreva a výrobkov, druh dreviny, množstvo dreva a výrobkov vyjadrené počtom, objem alebo hmotnosť surového dreva, zaradenie dreva a výrobkov do kvalitatívnej triedy, dodávateľa a príjemcu dreva, dátum a čas prepravy. Tieto doklady musí prepravca uchovávať najmenej päť rokov odo dňa prevzatia dreva na prepravu.

Vláda bola donútená

Európska únia ešte v roku 2010 nariadila členským štátom určiť príslušný orgán, ktorý by mal na starosti centrálnu evidenciu, kontrolu a prípadné sankcie subjektom uvádzajúcim na trh drevo a výrobky z neho pochádzajúce z nezákonnej ťažby. Nariadenie malo byť platné od marca 2013, Slovensko kvôli jeho nesplneniu hrozila pokuta viac ako 100 miliónov eur. "Vyriešiť túto situáciu dokázalo až súčasné vedenia agrorezortu," konštatuje MPRV.

Návrh zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh je vypitvaný, neškodný a umožní, aby sa na Slovensku pokračovalo v drancovaní lesov. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina na margo právnej normy, ktorú bude v roku 2018 schvaľovať parlament.

"Nebolo by to Slovensko, keby sme neboli v niečom špecifickí. Tento zákon mal platiť už od roku 2013 a je otázka, prečo neplatí a komu to vyhovuje. Vláda bola donútená ho prijať. Ak by to neurobila, hrozila by nám pokuta 100 miliónov eur. Teda nepredkladajú zákon, lebo chcú, ale preto, lebo musia. Sme pritom posledná krajina v EÚ, ktorá tento zákon ešte nemá," upozornil Hlina s dôvetkom, že právna norma môže pomôcť zachrániť prírodu a ochrániť lesy, ak bude urobená dobre. "Existujúci návrh je však vypitvaný a neškodný. Je predložený tak, aby naplnil formálnu požiadavku Európskej komisie, ale aby nebolel smerom dovnútra," myslí si Hlina.

