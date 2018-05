Matečná reaguje na opozíciu. Ministerstvo prehodnotí zmluvy o eurofondoch

BRATISLAVA - Zmluvy vo výzve na eurofondové podpory investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností budú znovu prehodnotené. Uviedla to na brífingu podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). Archívne foto Zdroj:SITA/Marko Erd

Šesť brífingov opozičných strán, ktoré minulý týždeň podľa jej slov škandalizovali jej osobu, a to počas jej neprítomnosti na Slovensku, považuje za politikárčenie. To podľa nej poškodzuje agrorezort, preto politikárčenie rázne odmieta.

"Rázne by som chcela oddeliť dve veci, a to je politikárčenie a odborná diskusia. Je určite potrebné nájsť konsenzus medzi nimi, pretože sme aj politici. Politik by mal vedieť, že ak chce útočiť, musí mať relevantné argumenty na to, aby na toho druhého mohol zaútočiť a (mohol) nielen vytiahnuť papier a škandalizovať, znevažovať ľudí, nielen mňa osobne. Uráža ma to, pretože táto škandalizácia sa dotýka všetkých ľudí, ktorí pracujú v rezorte pôdohospodárstva, či už na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR alebo na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) či vo všetkých ostatných inštitúciách," povedala.

Opozičné strany sa na jednej strane zastávajú malých farmárov a ukazujú sa, ako im chcú pomôcť, ale na druhej strane v ich prospech v parlamente hlasmi nepodporili pred pár mesiacmi zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy. Opozícia podľa nej Slovensko v zahraničných médiách a inštitúciách očierňuje. "Neviem si predstaviť, že by niekto z Írska či Rakúska takto (negatívne) v inej krajine rozprával na svoju krajinu, podľa mňa je to neprípustné," poznamenala.

"Vzhľadom na to, aby sa upokojila situácia, požiadala som generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry, aby ešte raz zmluvy z roku 2015 z podopatrenia 6.4 preveril. Zverejníme bodové hodnotenie, aby neprišlo k žiadnym pochybnostiam. Do času, kým sa tak neudeje, požiadala som riaditeľa PPA, aby zastavil podpisovanie (zmlúv) z tohto podopatrenia 6.4.," dodala šéfka MPRV SR.

TASR

