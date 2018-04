Matečná o kauze s pozemkami: Matovič si nenaštudoval problematiku, Marhulu nepoznám

BRATISLAVA - Líder OĽaNO Igor Matovič si opäť nenaštudoval problematiku. Pred rokovaním vlády to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v reakcii na Matoviča, ktorý poukázal na ďalšie problematické pozemky v obci Špačince z čias, keď bola Matečná šéfkou Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Líder OĽaNO Igor Matovič. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Za môjho pôsobenia na SPF, ak sa odpredávali pozemky na ovocné sady a vinohrady, zaviedli sme do zmlúv tzv. predkupné právo fondu, ktoré je nielen časovo ohraničené desiatimi rokmi, ale aj účelom použitia. To znamená, že aj po desiatich rokoch ten, kto pozemok odkúpi, tak musí tam byť sad. Ak to tak nie je, SPF má predkupné právo pozemok odkúpiť za cenu, za akú ho predal," vysvetlila Matečná.

Stavebné pozemky

Matovič uviedol, že ide o takmer 30 hektárov pôdy, ktoré mali pôvodne slúžiť ako ovocné sady. Predseda Obyčajných si myslí, že za pár rokov sa z nich stanú stavebné pozemky. Parcely ešte pred dva a pol rokom patrili štátu a SPF.

"Ide o dve parcely, jedna s rozlohou 13 hektárov a druhá s rozlohou 16,3 hektára," uviedol Matovič. Ako doplnil, ide o fiktívnu zmluvu s tým, že ľudia mali na týchto pozemkoch vybudovať sady. Podľa neho tam však v súčasnosti žiadne sady nie sú a rastie tam pšenica. V tomto prípade má byť podľa neho zapletená aj Matečná. "Za obidvoma pozemkami sa skrývajú Peter Marhula a Dušan Dvorecký. V jednom prípade je pozemok napísaný na Lago Invest s. r. o., a v druhom na Petra Marhulu zo spoločnosti Nownotlater, s. r. o.," objasnil Matovič.

Poľnohospodárske účely

Ministerka tvrdí, že Marhulu vôbec nepozná. "Štatutár podpisuje tisíce zmlúv, mená si vôbec nepamätám," uistila s tým, že cena 59 centov za štvorcový meter, za ktoré SPF pozemky predal, je v poriadku. "Je to určite adekvátna cena, lebo každý spis, ktorý príde práve na kúpu ovocných sadov a vinohradov, obsahuje územnoplánovaciu informáciu od obce, a tá hovorila o tom, že to bude pozemok využitý na poľnohospodárske účely," podčiarkla.

Odkúpiť naspäť

Ministerka však nevie garantovať, že sa z poľnohospodárskych pozemkov po čase nestanú stavebné. "Ja nerobím územný plán, to je v kompetencii samosprávy. Ak sa rozhodnú, že sa to zmení, čo s tým SPF môže urobiť? Môže pozemky odkúpiť naspäť," dodala.

TASR

Diskusia