Lajčák cíti záujem zahraničia: Ešte nič nevyvolalo takú pozornosť ako Kuciakova vražda

BRATISLAVA – Zahraničie vníma zmenu vlády na Slovensku ako signál, že situácia sa upokojila. V súvislosti s udalosťami, ktoré sa za posledný mesiac stali – vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, informáciami o možných prepojeniach talianskej mafie na slovenské politické špičky a zmenu vlády - to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý momentálne pôsobí v New Yorku ako predseda 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Spomienka na zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Komunikácia so štátnym tajomníkom Ivanom Korčokom bola intenzívna, tak ako aj s ďalšími ľuďmi z ministerstva.

„Prostredníctvom mailu som sa obrátil úplne ku všetkým pracovníkom, aj v ústredí a v zahraničí a prežíval som to rovnako intenzívne, možno ešte intenzívnejšie. Snažil som sa tie dve povinnosti tak skĺbiť, aby ma rezort cítil aj v takto vypätých chvíľach a zároveň, aby to nebolo na úkor plnenia mojich povinností v New Yorku,“ dodal Lajčák.

Podľa ministra o vražde Kuciaka a Kušnírovej informovali médiá po celom svete. „Nepamätám si, že by za 25 rokov čokoľvek zo Slovenska vyvolalo takú obrovskú mediálnu pozornosť, a to doslova na celom svete,“ povedal minister. Priznal, že vraždu novinára spájali médiá v zahraničí s údajným pôsobením talianskej mafie na Slovensku, o ktorej Kuciak vo svojom nedokončenom článku písal.

„Istým spôsobom sa dá povedať, že túto verziu, tú si médiá v zahraničí osvojili,“ povedal minister.

Situácia na Slovensku bola po vražde Kuciaka napätá, podľa odhadov svoju nespokojnosť s vládou Roberta Fica vyjadrilo počas protestov na celom Slovensku minimálne toľko ľudí, ako v Novembri 89. Politická kríza skončila zmenou vlády. „Zmena vlády je štandardný proces v demokratických krajinách. Pre zahraničie je to signál, že sa situácia vrátila do normálnych koľají. Verím, že aj pre našu domácu verejnosť je to tento signál,“ povedal Lajčák.

To, že vláda sa prihlásila k pôvodnému programovému vyhláseniu z roku 2016, je podľa neho formálne potvrdenie kontinuity. „Môj rozhovor s predsedom vlády a aj jeho vystúpenie na zasadnutí Európskej rady v Bruseli je ďalším potvrdením tohto, že naša vláda chce byť naďalej veľmi proeurópska a že naše priority ostávajú v tomto zmysle nezmenené,“ povedal na margo zmeny vlády a dopadov na zahraničnú politiku krajiny.

