Lajčák na adresu OSN: Musí byť úspešnejšia v zabraňovaní konfliktov

BRATISLAVA – Svetové spoločenstvo musí byť úspešnejšie v zabraňovaní konfliktov vo fáze, keď vidíme, že veci idú zlým smerom, ale ešte konflikt nevypukol. To, aké má Organizácia Spojených národov (OSN) nástroje na zabraňovanie sporom, ako ich využíva a ako sa môže stať v tejto úlohe úspešnejšou, bude témou podujatia na vysokej úrovni venovaného udržateľnému mieru. Pripravuje ho predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák.

Predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Chcem využiť toto podujatie na to, aby sme mali veľmi praktickú, nie akademickú, byrokratickú debatu o tom, aké má OSN nástroje, ako ich využíva a ako by sme mohli zvýšiť úspešnosť OSN pri predchádzaní konfliktov. Celý koncept aj program mám hotový, v tejto chvíli máme potvrdených účasť siedmich hláv štátov, napríklad z krajín ako Kolumbia, Bosna a Hercegovina, Stredoafrická republika, teda z krajín, ktoré si prešli konfliktami a OSN zohrala pri riešení pozitívnu úlohu,“ povedal o podujatí, ktoré je naplánované na 24. a 25. apríla.

Okrem hláv štátov sa na podujatí zúčastnia aj príslušní ministri a približne 200 predstaviteľov občianskej spoločnosti. Zároveň sa bude konať aj 16 sprievodných podujatí.

Podujatie by pritom malo priniesť dva dokumenty – jeden formálny, ktorý bude garantovať, že sa k téme bude svetové spoločenstvo pravidelne vracať. Druhý dokument bude zhrnutie predsedu. Ten bude mať menšiu právnu záväznosť, ale bude hlbší obsahom, bude obsahovať závery a odporúčania vyplývajúce z debaty.

Téma prevencie konfliktov však podľa Lajčáka neskončí týmto VZ OSN, pravdepodobne v dvojročných cykloch sa bude hodnotiť, ako proces pokračuje. „Toto je zásadná téma, bolo by naivné si myslieť, že jedno podujatie nám dá odpoveď na túto zložitú problematiku. Ale dôraz na prevenciu je niečo, čo absolútne zodpovedá aj môjmu vnímaniu úlohy OSN,“ uzavrel Lajčák.

Práve téma prevencie konfliktov je jednou z kľúčových tém, ktorým sa Lajčák počas svojho pôsobenia v OSN venuje. Slovenský diplomat si dlhodobo myslí, že OSN by práve v tejto oblasti mala byť aktívnejšia. Už v minulosti upozornil na to, že svetové spoločenstvo má stratégiu mierových operácií, post-konfliktnej stabilizácie, ale chýba mu práve stratégia mediácie. Je to aj jedna z priorít generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.

SITA

