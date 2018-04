Kováčik neplánuje vo funkcii ostať do konca. O termíne rozhodne rokovanie s Čižnárom

BRATISLAVA - Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik v týchto dňoch nechystá odchod z funkcie. Neplánuje v nej však ani ostať do konca funkčného obdobia. Uviedol to v piatok v rozhovore pre TASR, ktorý sprostredkovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Mrzí ma, že protestujúci sa nezaujímajú aj o to, ako to naozaj je, ale len o to, ako sa to zdá, povedal Dušan Kováčik. Foto archív Zdroj:TASR/AP

"Tak, ako som minulý rok v Národnej rade SR povedal, určite do roku 2021, tak ako som bol zvolený, vo funkcii nebudem. Toto moje vyjadrenie je naďalej platné," zdôraznil Kováčik.

Ako ďalej dodal, nastane tak po splnení jeho pracovných záväzkov a predovšetkým po rokovaní s generálnym prokurátorom SR Jaromírom Čižnárom o ďalšom zotrvaní vo funkcii. "O termíne môjho odchodu bude verejnosť včas informovaná," dodal Kováčik.

"V týchto dňoch to neplánujem, pretože najprv musím splniť služobné záväzky, samozrejme, v otázke rozhodovania o termíne bude mať najdôležitejšiu váhu spomínané rokovanie s generálnym prokurátorom," uviedol k otázke, kedy by to malo nastať, špeciálny prokurátor.

"Vnímam ich (vyjadrenia protestujúcich na námestiach) a rešpektujem názory všetkých občanov, aj tých, ktorí mi vyjadrujú podporu, aj tých, ktorí protestujú a žiadajú odstúpenie. U tých druhých ma mrzí, že sa nezaujímajú aj o to, ako to naozaj je, ale len o to, ako sa to zdá. Bagatelizovanie, nerešpektovanie zákonov a zákonného postupu v emotívnych vyjadreniach k trestným veciam a postupom považujem za neprijateľné a nemôžem naň pristúpiť. Preto som sa pred rokom rozhodol, že určite odídem skôr, pred skončením funkčného obdobia," dodal na záver Kováčik.

