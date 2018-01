Kollár vyzval Matečnú. Má sa venovať potravinovej sebestačnosti, nie čipovaniu psov

BRATISLAVA - SR má najvyšší podiel záporného salda v zahraničnom obchode (ZO) v prepočte na jeden hektár v celej EÚ, a to vo výške 48 %. Uviedol to na brífingu predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár, za účasti tímlídra hnutia pre pôdospodárstvo Jaroslav Karahutu, v reakcii na minulotýždňové predstavenie priorít Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR jeho šéfkou Gabrielou Matečnou (nominantka SNS).

Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Archívne foto Zdroj:TASR - Martin Baumann

"Pani Matečná prevzala rezort, keď v roku 2015 bolo záporné saldo ZO na úrovni 1,096 miliardy eur. Za rok 2016 bolo záporné saldo na úrovni 1,274 miliardy eur. Len za január až august 2017 bolo saldo pasívne vo výške 873 miliónov eur. Predpoveď je, že za celý rok 2017 bude vo výške okolo 1,3 miliardy eur," priblížil Kollár.

Dianie v agrorezorte

Štát podľa neho na jednej strane sľubuje kvalitné slovenské potraviny, ale na druhej strane MPRV odsúhlasí štátnu pomoc pre rok 2018 vo výške 1 milióna eur, čo je podľa neho "hodnota jednej maštale s 200 dojnicami". "Na porovnanie na rovnakú pomoc dajú Česi 140 miliónov eur a Maďari 230 miliónov eur," upozornil ďalej predseda hnutia.

Podľa Karahutu ministerka Matečná za približne dva roky svojho pôsobenia dosiahla to, že podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov sa prepadol približne o 3 percentuálne body, na asi 37 %. "Naše záporné saldo zahranično-obchodnej bilancie sa prepadlo na ďalšie historické minimum a pri efektívnosti využívania pôdy sme najhorší v EÚ," podčiarkol Karahuta.

Hnutie Sme rodina podľa Karahutu veľmi pozorne a podrobne sleduje dianie v agrorezorte. "Máme pripravenú koncepciu ako vyviesť Slovensko z veľmi vážnej spoločenskej a hospodárskej krízy v produkcii potravín. Hnutie má zriadenú pracovnú skupinu, ktorá sa skladá z tímu odborníkov na každú oblasť činnosti MPRV. Našu koncepciu zverejníme na aprílovej konferencii hnutia Sme rodina - Boris Kollár. Našou prioritou bude potravinová sebestačnosť, potravinová bezpečnosť a efektívnosť využívania finančných prostriedkov v rezorte pôdohospodárstva," povedal Karahuta.

"Chcem vyzvať pani ministerku Matečnú, aby sa konečne začala venovať potravinovým veciam ako je potravinová sebestačnosť a potravinová bezpečnosť krajiny a nie zástupným témam, ako napríklad čipovanie psov, ktoré podľa nás patria do pôsobnosti veterinárnej správy a nie do agendy podpredsedu vlády," dodal Kollár.

Matečná 9. januára 2018 informovala, že prioritou MPRV SR na rok 2018 v legislatívnej oblasti bude najmä zákon o veterinárnej starostlivosti, vďaka čomu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradí medzi kultúrne krajiny a zviera už nebude vec. Druhou prioritou na tento rok je podľa nej spustenie projektu tzv. zelenej nafty. "My budúci týždeň predostrieme komplet celý projekt, ako by mal vyzerať. Nemalo by ísť o daňovú úľavu, ale nechcem predbiehať, pretože sa musí k tomu vyjadriť aj ministerstvo financií," povedala. Podpora by podľa jej slov mala byť v celkovej sume 20 až 40 miliónov eur a MPRV bude bojovať za to, aby "poľnohospodári dostali peniaze na systémové opatrenia ešte tento rok".

TASR

