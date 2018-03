AKTUALIZOVANÉ

Opozícia kritizuje Fica: Výmena figúrok nestačí

BRATISLAVA - Demisia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už verejnosti možno stačiť nebude. Myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého by bolo lepšie, keby sa konali predčasné voľby. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová uviedla, že výmena figúrok nestačí. Vláda podľa nej nepočúva hlas ľudí, ktorí žiadajú pád vlády a predčasné parlamentné voľby. Líderka OĽaNO Veronika Remišová hovorí o zrade Bélu Bugára. Béla Bugár hovoril, že ide rokovať o predčasných voľbách, ale dnes zradil ľudí na námestiach.

Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. Zdroj:TASR – Jakub Kotian

"Keď chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia a nie politici či oligarchovia v zákulisí. Za nás by bolo najčistejšie, keby to odovzdali do rúk ľuďom," povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.

Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. "Je to drzé. Prezidentovi sa podmienky nedávajú," vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.

Výmena figúrok

Táto vládna kríza nie je o výmene figúrok. Stali sme sa svedkami, že Robert Fico navrhuje výmenu figúrok. Vláda ale nie je o ňom, ale o štruktúrach prerastených do každého kúta štátu. Nemôže to stačiť nám ani občanom a rozhodne im to nestačí," vyhlásila Blahová.

SaS považuje za úbohé, že sa Fico znížil k vydieraniu prezidenta. "Prezident má silný mandát, je priamo volený občanmi a je to jeho rozhodnutie, ako naloží s demisiou premiéra," zdôraznila Blahová. Komentovala aj správanie Mosta-Híd, ktorý dosiaľ oficiálne žiadal predčasné voľby a hrozil odchodom z koalície, ak sa na nich s partnermi nedohodne. Zmenu postoja označila Blahová za páchanie verejnej samovraždy.

Za krízu môže koalícia

Je jedno, či je premiérom Robert Fico alebo nejaká jeho figúrka, keďže Fico ostáva predsedom Smeru, myslí si Veronika Remišová z poslenckého klubu OĽaNO. Vládnu koalíciu držia pokope kšefty - nákup za miliardu na ministerstve obrany a rabovanie eurofondov. Zároveň sa ohradila voči vyjadreniam Fica, že nemôže nechať vládnuť opozíciu a preto nebudú predčasné voľby. Fico priznal, že Slovensko je v kríze, no zároveň hádzal vinu na médiá, opozíciu. No za to, že Slovensko je v kríze, môže v prvom rade táto vládna koalícia," povedala Remišová.

Pokiaľ ide o predčasné voľby, Robert Fico sa podľa Remišovej vyjadril, akoby ľudia boli nesvojprávni a nevedeli si vybrať alternatívu. "Je absurdné, aby dnes tvrdil, kto a s kým bude v budúcej vláde. Takto sa k ľuďom nemôže správať. My vyzývame prezidenta, aby tieto podmienky neprijal. Najpoctivejším riešením, ak ľudia stratili dôveru, sú predčasné voľby, dať ľuďom opäť príležitosť rozhodnúť sa," povedala Remišová. Ako dodala, vymeniť figúrky nestačí, keďže všade, kam sa človek pozrie, sú prepojenia na Smer.

Rekonštrukcia vlády situáciu nerieši, zhodli sa mimoparlamentné strany

KDH naďalej zastáva názor, že by sa mali konať predčasné parlamentné voľby. „To je poctivé riešenie pre Slovensko, nie údajná rekonštrukcia vlády,“ zdôraznili vo svojom vyhlásení kresťanskí demokrati.

V rovnakom duchu hovorí aj Progresívne Slovensko (PS). „Rekonštrukcia vlády uvrhne Slovensko do ešte hlbšej krízy, s nebezpečnými dôsledkami pre dôveru ľudí v demokratický štát,“ tlmočil názor strany riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič. Odvoláva sa i na aktuálny prieskum, v ktorom až 43 percent opýtaných preferuje koniec súčasnej vládnej koalície.

SPOLU – občianska demokracia sa vo svojej kritike zameriava na Most–Híd, pristúpenie bugárovcov na rekonštrukciu vlády považuje za škodlivé pre Slovensko. "Personálne zmeny v súčasnej vláde nie sú dostatočné. Krajina potrebuje hlboké systémové zmeny, no vláda na čele so Smerom tieto zmeny nemôže uskutočniť,“ uviedla hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková.

TASR

Diskusia