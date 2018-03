Kollár hovorí, že ľudia sa nedajú oklamať. Raši zhromaždenia rešpektuje

BRATISLAVA - Ľudia majú právo legitímne sa zhromažďovať v uliciach, je to súčasť vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti. Zhodli sa na tom Richard Raši zo Smeru-SD a Jaroslav Paška z SNS v reakcii na piatkové zhromaždenia v desiatkach slovenských miest za slušné Slovensko. Opozícia to zase vníma ako signál, že ľudia sa cítia byť oklamaní.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Archívne foto Zdroj:TASR - Martin Baumann

"Protesty sú legitímnou súčasťou vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti a sú v krajinách vyspelej Európy pomerne časté. Na druhej strane mame parlamentnú demokraciu na základe volieb v roku 2016 a väčšina poslancov deklarovala zatiaľ podporu vzniku novej vlády," uviedol Raši.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška tvrdí, že nepokoj v spoločnosti sa snaží využiť opozícia. "A to na svoje rýchle politické zviditeľnenie sa," uviedol. Považuje za dôležité, "aby politické špičky v parlamente a vláde dokázali v spoločnosti zabezpečiť zmier a verí, že sa im to podarí". Smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je podľa neho vec, "s ktorou sa spoločnosť bude veľmi dlho vyrovnávať, ak sa s tým vôbec vyrovná".

"Ak si koaliční predstavitelia myslia, že ľudí ľahko obabrú, tak sa škaredo zmýlili," napísal na Facebooku šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Fakt majú stále pocit, že predčasné voľby chce len opozícia?," reaguje na piatkové zhromaždenia podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na Facebooku.

Šéf SaS Richard Sulík je takisto za predčasné voľby, podľa neho to však treba dosiahnuť na základe rozhodnutia Národnej rady SR. Pustiť sa do referenda o predčasných voľbách nepovažuje za rozumné, pretože z časového hľadiska je to neefektívne.

