Kollár chce opäť presadiť exekučnú amnestiu: Urobím to, aj keby mali traktory padať

BRATISLAVA – Hnutie Sme rodina Borisa Kollára sa aj po tretí raz pokúsi v parlamente presadiť svoj návrh exekučnej amnestie. "Sľúbil som ľuďom, že im v tomto pomôžem a urobím to, aj keby mali traktory padať," povedal v TABLET.TV líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Neúspešný legislatívny návrh je možné do parlamentu znovu podať o šesť mesiacov. Sme rodina takto podáva svoj návrh na exekučnú amnestiu opakovane každého pol roka, tentoraz pôjde v mierne upravenej podobe.

"Nejde mi o politikárčenie. Vidím, ako sú tí ľudia zbedačení, máme tu tri a pol milióna exekúcií. Niekto má exekúciu na 500 eur a zrazu exekútor pýta tri, štyri, päťtisíc. Tých ľudí to likviduje. Nemôžu sa zamestnať, lebo im všetko zoberie exekútor. Potom to chýba na trhu práce," tvrdí Kollár. "Ja na to budem tlačiť ďalej. A po voľbách to bude moja podmienka, ak nás bude niekto potrebovať do koalície, ja bez toho do koalície nevstúpim," dodal.

Návrh exekučnej amnestie pripravila aj exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most–Híd). Od Kollárovho sa líšil v tom, že sa ľuďom mali odpúšťať celé dlhy. Líder Sme rodina totiž počíta so zachovaním istiny dlhu. Na základe amnestie by sa odpustili len úroky a poplatky, ktoré však dnes často tvoria väčšinu dlžnej sumy. "My hovoríme, že jeden meter by mal byť zachovaný. Niekto musel exekúcie vyplatiť, ako príde k tomu, že iný nebude musieť. My hovoríme, že istinu, dlh, si musíš zaplatiť. Urobil si si dlh 600 eur, tak si tých 600 eur zaplať, ale chceme ti pomôcť s tými 2-tisíc eurami, ktoré už sú vymyslené," vysvetlil Kollár.

Chce predložiť aj návrh o lobingu

Do parlamentu chce predložiť aj návrh o lobingu, ktorý by mal vniesť transparentnosť do stretnutí verejných funkcionárov so zástupcami rôznych záujmových skupín. "Zákon by sa týkal aj mimovládnych organizácií, ktoré tu ovplyvňujú politiku. Aby sme vedeli, kto ich financuje a kto za nimi stojí. To je spojené so zákonom o lobingu. A predkladáme aj zvýšenie rodičovského príspevku z 214 na 280 eur. Dôvod je ten, aby matky s deťmi mohli ostávať doma," zhrnul Kollár.

Jeho hnutie si v apríli prešlo celoštátnym snemom. "Minulý rok sme sa venovali najmä programu a ekonomike. Teraz sme sa venovali okrem iného programovej téze potravinovej sebestačnosti a tomu, ako má ísť ďalej poľnohospodárstvo. Dnes je naša potravinová sebestačnosť na úrovni 37 percent, čo je na úrovni úplnej katastrofy," povedal.

"Cítime sa ako programová, nie protestná strana. K dnešnému dňu máme 1300 členov a päťdesiatku okresných organizácií strany, rátam, že do konca júna ich bude 60," dodal s tým, že strana má záujem aj o primerané angažovanie sa mladých ľudí. "Na sneme vystúpil pán Petriska, ktorý zakladá mládežnícku organizáciu," uviedol.

