Koaličná rada bude riešiť exekučnú amnestiu, povedal Danko. Žitňanská by mala prísť s konkrétnymi opatreniami

BRATISLAVA - Pondelková (15.1.) Koaličná rada sa bude zaoberať pripravovanou exekučnou amnestiou z dielne ministerstva spravodlivosti. Povedal to šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Šéf SNS a predseda parlamentu, Andrej Danko. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by mala podľa neho prísť už s konkrétnymi opatreniami, bude sa o nich diskutovať. "A to nielen v rámci koalície, pôjde to na diskusiu aj stranám, ktoré nie sú vo vláde," uviedol Danko s tým, že rozhovory budú prebiehať aj s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne (SP), finančnej správy či zdravotných poisťovní.

Nech to pomôže ľuďom

Danko si dá podľa jeho slov záležať na tom, "aby sa vycibrila téma okolo daňových, sociálnych či zdravotných pohľadávok". On je za generálny pardon zo strany Sociálnej poisťovne, problémom však podľa neho je, že pre SP vymáhali dlhy exekútori, pre ktorých vyfinancovanie musí štát nájsť desiatky miliónov eur.

"Podporíme každý návrh, ktorý pomôže ľuďom," povedal predseda hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Exekučná amnestia je podľa neho jasná reakcia na tlak hnutia, ktorému šéfuje, preto za tento návrh zahlasujú. Kollár nebude riešiť fakt, že koalícia predkladá návrhy zákonov, ktoré predtým opozičným poslancom nepodporila. "Nebudem im za to nadávať, hlavne, nech to pomôže ľuďom," uviedol.

Danko tvrdí, že opozičným návrhom chýba často odbornosť, preto ich koalícia nepodporí. "Bolo to tak aj pri amnestiách," uviedol s tým, že legislatívu treba robiť s chladnou hlavou.

Je hrdý na návrh z dielne SNS, ktorý zavádza dobrovoľný 13. a 14. plat oslobodený od odvodov a daní. Časom by to chcel zaviesť ako povinnosť pre firmy, ktoré od štátu dostávajú veľké daňové a investičné úľavy. "Na môj návrh na 13. a 14. plat sa pýtali aj vo V4 a pozdáva sa im to," povedal Danko.

"Kto vám v súčasnosti dá dobrovoľný 13. a 14. plat? Banky, telekomunikační operátori a softvérové spoločnosti, a čo s ľuďmi v hladových dolinách?" pýta sa Kollár. On osobne by radšej volil zníženie odvodového a sociálneho zaťaženia. "Pretože to pomôže aj takýmto ľuďom," dodal.

