Koalícia môže Galkov výbor paralyzovať. Stratu platov však neriskuje

BRATISLAVA - Koaliční poslanci môžu bojkotovaním zasadnutí Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu pod vedením Ľubomíra Galka (SaS) tento výbor paralyzovať, stratu svojich platov však neriskujú. Tieto osobitné výbory totiž zasadajú príliš riedko na to, aby boli naplnené podmienky straty časti alebo celého platu v prípade neospravedlnenej neúčasti.

Od parlamentných volieb zasadol Galkov výbor 12-krát. Archívne foto Zdroj:TASR

Od parlamentných volieb zasadol Galkov výbor 12-krát. Zákon o rokovacom poriadku pritom hovorí, že poslanec príde o polovicu platu a paušálnych náhrad, ak sa bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej na dvoch rokovacích dňoch schôdzí pléna alebo výborov, do ktorých bol zvolený, za jeden kalendárny mesiac. Pri najmenej štyroch takýchto absenciách prichádza o celý plat a náhrady.

Koaliční poslanci však môžu svojou neúčasťou Galkov výbor paralyzovať. Ak totiž nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rokovanie sa nemôže začať. Koalícia má v tomto výbore sedem poslancov z celkového poštu 13.

Vládne strany Smer-SD, SNS a Most-Híd Galkovi opäť vyčítajú jeho pôsobenie na ministerstve obrany. Objavili sa totiž informácie o údajnom zneužívaní Vojenského obranného spravodajstva v prospech SaS, čo liberáli odmietajú. Parlament mal dokonca na túto tému mimoriadne rokovať. V deň, keď sa tak malo stať, sa však objavili informácie o Galkovom onkologickom ochorení. Koalícia preto preložila debatu na prvý deň marcovej schôdze (13.3.), Galko však rokovať chcel. Opozičnému poslancovi zároveň odkázali, aby odstúpil z čela tohto výboru, inak ho budú bojkotovať.

Galko uviedol, že do marcového pléna tento výbor ani nezasadne, zatiaľ tak koalícia nemá čo bojkotovať. "Ja určite neodstúpim. Ak na výbory nebudú chodiť a nedajú relevantný dôvod, neospravedlním im to. Doteraz som všetky neúčasti ospravedlnil. Ale ak by to bolo pre bojkot, neospravedlnil by som to a je to potom na predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS), nech si to rieši," povedal Galko.

Koalícia ešte môže zvoliť cestu Galkovho odvolania. Či to urobí, zatiaľ nie je jasné. "Pán Galko to má v rukách. Kým bude predsedom výboru, poslanci vládnej koalície naň nepôjdu a výbor bude nefunkčný," uviedol podpredseda parlamentu a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Sám Galko označil výzvu koalície za smiešnu. "Neprichádza to do úvahy. Svoju robotu si plním poctivo," uviedol. Zároveň uistil, že za súčasného zdravotného stavu je funkcia predsedu výboru na konci jeho hodnotového rebríčka.

Absencie ako výsledok protestu mal aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý niekoľko mesiacov nechodil na schôdze pléna, lebo bol nespokojný s tým, ako Danko vykonáva funkciu predsedu NR SR. Šéf SNS mu takéto ospravedlnenie neuznal a Matovič prišiel o niekoľko mesačných platov.

