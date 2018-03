AKTUALIZOVANÉ

Kiskove nároky je ťažko splniť, tvrdí Paška: Je možné, že Smer-SD sa rozhodne pre predčasné voľby

BRATISLAVA - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť. Uviedol to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.

iska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Zdroj:AP/TASR

"Som presvedčený, že Pellegrini sa požiadavky prezidenta bude snažiť naplniť a bude na to potrebovať dlhší čas. Je však možné, že práve táto požiadavka Andreja Kisku bude smerovať možno k tomu, že strana Smer-SD sa rozhodne pre iné riešenie súčasnej politickej krízy, ktoré môže smerovať až k predčasným voľbám," pripustil Paška.

Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili výrazne vo voľbách.

Danko berie rozhodnutie na vedomie



Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko berie rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku na vedomie a akceptuje ho. Po oboznámení sa s detailmi jeho výhrad sa bude vedieť SNS lepšie vyjadriť. Dankovo stanovisko TASR sprostredkoval jeho hovorca Tomáš Kostelník.

Bugár: Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod

Líder koaličného Mostu-Híd Béla Bugár zatiaľ nevidí dôvod na predčasné voľby, keďže 79 poslancov NR SR jasne vyjadrilo podporu novej vláde. O ďalšom postupe sa popoludní poradí Koaličná rada. Povedal to novinárom potom, ako prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) a dezignovaného premiéra požiadal o nový návrh ministrov.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

V súvislosti s tým, že jednou z problematických nominácií mal byť Jozef Ráž ml. na post ministra vnútra, Bugár zdôraznil, že jeho strana tohto človeka akceptovala. Nevie ani o tom, že by problémom pre prezidenta mali byť navrhovaní vicepremiér pre investície Richard Raši (Smer-SD) a zotrvanie Jána Richtera (Smer-SD) na poste ministra práce. "My nie sme z Marsu, žijeme v realite. Vy si myslíte, že prezident nám zavolal a povedal, že kto je problém? Nie. Dnes niečo povedal a budeme mať koaličné rokovanie. Ak dôjdeme k riešeniu, dáme vedieť," uistil.

To, že by cieľom Kisku bolo vytvorenie úradníckej vlády, si Bugár nemyslí. "Je viac alternatív, verte mi," dodal. Predstavitelia Smeru-SD sa zatiaľ k situácii nevyjadrili.

Kiššová: Kiska sa jasne postavil na stranu občanov

Prezident SR Andrej Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal najavo, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) by mali skončiť. Uviedla to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

"Vo výnimočnej situácii sa zachoval výnimočne," povedala novinárom. V súvislosti s nomináciou Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, uviedla, že je dôkazom personálnej vyprázdnenosti strany.

Nový minister vnútra by mal byť podľa nej dôveryhodný a vo verejnosti pozitívne vnímaný človek. SaS podľa jej slov naďalej považuje za jediné správne riešenie súčasnej situácie predčasné voľby.

Matovič: Prezident sa zasadzuje za obnovu dôvery ľudí v štát



Prezident SR Andrej Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôvery ľudí v štát. Uviedol to predseda OĽaNO Igor Matovič v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, ako navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme môcť radi žiť," doplnil svoje stanovisko Matovič.

Drgonec teraz na strane Smeru očakáva sebareflexiu

Prezident sa rozhodnutím nevymenovať novú vládu zrejme inšpiroval udalosťami v Českej republike, tvrdí to ústavný právnik Ján Drgonec s tým, že v tejto súvislosti naráža na Andreja Babiša a jeho zostavovanie vlády.

Kiska dal týmto krokom podľa Drgonca odkaz Smeru-SD, "že v úrade už nesedí ústretový prezident, ktorý mu na všetko prikyvuje".

Drgonec teraz na strane Smeru-SD očakáva sebareflexiu a dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal podľa neho uvažovať nad takými kandidátmi, "ktorí by po prvé boli spôsobilí vykonávať svoje funkcie a boli by aj dôveryhodní". Drgonec tvrdí, že ako jediné rozumné riešenie sa javia predčasné voľby. Upozornil pritom, že poveriť lídra víťaznej politickej strany vo voľbách zostavovaním vlády je síce ústavná konvencia, no nie povinnosť.

"A Pellegrini tých pokusov nemusí preto dostať veľa," dodal Drgonec s tým, že Kiska síce môže poveriť zostavením vlády i niekoho, kto nemá podporu v parlamente, no bolo by to iba odďaľovanie predčasných volieb, ktoré sa v tejto chvíli javia ako najrozumnejšie riešenie".

Kollár považuje za najférovejšie predčasné voľby

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ako ho navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, ale prezidentovo rozhodnutie podľa Kollára treba rešpektovať. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.

Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta však tvrdenia koalície, že sa opozícia "trasie k válovu". "Tu nejde o opozíciu a koalíciu, ale o ľudí. A k ľuďom by sme sa mali správať zodpovedne. V tejto vybičovanej atmosfére je najtransparentnejšie nechať rozhodnutie na ľudí," vysvetlil.

Ráž mladší rešpektuje rozhodnutie a názor prezidenta

Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

"Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom stanovisku. Kiska pri rozhodnutí nevymenovať novú vládu nepriamo narážal aj na Ráža mladšieho. Povedal, že "posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave narodenín".

Laššáková rešpektuje rozhodnutie Kisku

Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

"Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z toho smutná, akceptujem to," povedala Laššáková pre TASR. Nevie teraz odhadnúť, či bude aj pri druhom pokuse zostaviť vládu navrhnutá za kandidátku na ministerku kultúry. "Rozhodnutie prezidenta Kisku je také čerstvé, že sme o tom ešte nevraveli, v tejto veci by som nešpekulovala," dodala Laššáková.

Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini. Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.

TASR

