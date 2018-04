Kiska vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu. Je ním Daniel Zmeko

BRATISLAVA – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok Daniela Zmeka za náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR. V stredu (25.4.) túto nomináciu schválila vláda. Vo funkcii nahradí Milana Maxima.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Zdroj:AP/TASR

"Pred armádou stoja veľké výzvy. Dôvera našej verejnosti, vlády a prezidenta sa prejavila aj v tom, že pre armádu boli vyčlenené historicky obrovské financie na modernizáciu," poznamenal Kiska. Zároveň vyzval Zmeka, aby dôveru občanov krajiny nesklamal.

"Budete pod veľkým, prísnym drobnohľadom verejnosti, novinárov, ale aj mňa ako hlavného veliteľa ozbrojených síl, aby ste skutočne v tomto teste dôveryhodnosti pred občanmi obstáli," zdôraznil prezident. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) verí, že sa "upevní a zvýši kredit slovenských ozbrojených síl u verejnosti, ale zároveň aj dôvera občanov."

Zmeko ubezpečil, že jeho a prezidentove priority sú rovnaké. "Kto si len dá námahu, aby si pozrel môj životopis, zistí, že som podstatnú časť svojho života strávil u bojových jednotiek. Viem, o čom ten vojak je, aké má problémy a požiadavky," povedal Zmeko. Podotkol, že "má dobrý prehľad o tom, ako funguje výcvik, personalistika, logistika, komunikačno-informačné služby, viem, ako sa manažujú zdroje," povedal.

Viacerí s ním nie sú spokojní

So Zmekom nie je spokojná časť opozície, rovnako i viacerí vysokopostavení predstavitelia OS SR. OĽaNO tvrdí, že v tejto funkcii musí byť "ten najlepší z najlepších". "Túto podmienku Zmeko nespĺňa. Nemá na to dostatok skúseností, a aj spôsob, akým vedie verejné obstarávanie obrnených vozidiel ho na tento post diskvalifikuje," myslí si Eduard Heger z OĽaNO. Zároveň tvrdí, že "v ozbrojených silách je pripravených viacero vhodných kandidátov". Ľubomír Galko (SaS) označil Zmeka za "dvorného nakupovača SNS pri prezbrojovaní OS SR".

Na otázku, že by mali z OS odísť aj ďalší vysokopostavení ľudia, Zmeko reagoval prekvapivo. Podotkol, že ročne odchádza z armády okolo 800 ľudí. "Pokiaľ sa to stane, budem rozprávať s každým jedným. Budem sa pýtať, v čom je problém a na základe toho budem konať. Nemyslím, že by odchádzali kvôli mojej osobe," dodal Zmeko.

Kiska vo štvrtok povýšil aj generálporučíka Jána Balciara do hodnosti generála, generálmajora Daniela Zmeka do hodnosti generálporučíka a brigádnych generálov Vladimíra Šimka a Jozefa Pokorného do hodnosti generálmajora. Prezident vymenoval plukovníka Juraja Štefanku do vojenskej hodnosti brigádneho generála.

Kiska sa najskôr stretol s Maximom

Pred vymenovaním Zmeka za náčelníka GŠ OS SR sa prezident stretol aj s Maximom, ktorý túto funkciu zastával doteraz. Funkčné obdobie mu končí ku 6. máju, od 7. mája ho nahradí Zmeko. "Verím, že moji kolegovia aj napriek rôznym javom sa zocelia a dajú sa dohromady a s pánom generálom budú ťahať tú káru ďalej. Čakajú nás veľmi dôležité úlohy, ktoré sú veľmi rozbehnuté. Viem si predstaviť, akú zložitú situáciu bude mať pán generál, keď naskočí do rozbehnutého vlaku," dodal Maxim.

TASR

