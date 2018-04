Kiska v otázke voľby ministra vnútra: Musí to byť osoba, ktorá získa späť dôveru v políciu

ZVOLEN - Ministrom vnútra musí byť osoba, ktorá nepolarizuje spoločnosť a získa späť dôveru v políciu. Povedal to vo Zvolene prezident SR Andrej Kiska po stretnutí s budúcimi novinármi. Mená, ktoré sa objavujú v médiách, Kiska nekomentuje. Nepovedal ani to, či by vymenoval za ministerku vnútra štátnu tajomníčku Denisu Sakovú, ktorá sa spomína najčastejšie.

Prezident SR, Andrej Kiska. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Hlava štátu naďalej nepovedala ani to, či sa bude v budúcoročných prezidentských voľbách opäť uchádzať o najvyšší post v štáte. Povie to do septembra. Študentom na Štúrovom pere vo Zvolene pri otázke o kandidatúre sľúbil, že urobí všetko, čo je v jeho silách, aby Slovensko bolo dobrou krajinou pre život a aby nová vláda bola dobrá a slušná.

S budúcimi novinármi sa stretol v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene na vyhodnotení súťaže Štúrovo pero. Hovoril s nimi aj o úkladnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Za dva mesiace od nej sa podľa jeho slov udialo na Slovensku veľa, ale stále nie dosť.

"Potrebujeme zmeniť štýl vládnutia, politici si musia uvedomiť, že ich úlohou je slúžiť ľuďom a tejto krajine," zdôraznila hlava štátu počas diskusie. Prezident vyzdvihol prácu novinárov a zdôraznil, že sa nesmú báť. Byť novinárom je podľa neho nie povolanie, ale poslanie. Odmietol, aby politici novinárom nadávali.

TASR

Diskusia