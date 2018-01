Kiska má recept pre lepší život Rómov: Treba im dať vzdelanie, prácu a bývanie

PREŠOV – Pre zlepšenie života Rómov na Slovensku je najdôležitejšie zabezpečiť ich prístup k lepšiemu vzdelaniu, dať im šancu zamestnať sa a získať slušné bývanie. Prekážkou sú hlavne predsudky a stereotypy v spoločnosti. Rýchle, lacné a univerzálne riešenia na prekonávanie týchto problémov neexistujú. Na tom sa vo štvrtok v Prešove zhodli aktéri diskusie na tému začleňovania Rómov do spoločnosti, na ktorej sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska. Podľa jeho vyjadrenia podstatné je pomenovať problém a jeho riešenie si stanoviť ako prioritu. Je to úlohou politických lídrov.

Prezident SR Andrej Kiska. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Kiska uviedol, že na Slovensku žije okolo desať percent Rómov, no v niektorých oblastiach je to až 50 percent. „Mnohí žijú bez teplej vody, v chatrčiach, v dnešnej dobe v nedôstojných podmienkach,“ povedal prezident. Svoju úlohu vidí vo vyvíjaní tlaku na riešenie súčasnej situácie.

„Treba tak, ako keď boli teraz župné voľby a sme sa všetci veľmi zomkli proti extrémistom, proti fašistom, tak to isté by sme mali spraviť aj pri tej rómskej problematike. Pretože to nedokáže spraviť úzka skupina ľudí. Potrebujeme spojiť silu médií, potrebujeme spojiť silu politikov, musíme spojiť najúspešnejších starostov, samosprávy, musíme spojiť cirkev a zaznelo tu viackrát, ako nesmierne dôležitá téma - učitelia,“ povedal Kiska.

Alexander Mušinka z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity uviedol, že v prieskume, ktorý mapoval situáciu Rómov vyplynulo, že na Slovensku je 803 etnických homogénnych osídlení, z nich iba sedem bolo bez akejkoľvek infraštruktúry, kde žilo tisíc ľudí, pričom odvtedy sa tento počet znížil o jednu osadu. Na Slovensku je 4-tisíc chatrčí, ktoré sa nedajú skolaudovať.

Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, ktorý zamestnáva 90 percent Rómov v obecnej firme a má skúsenosť s výstavbou domov pre túto komunitu, vypočítal, že tieto chatrče by sa dali nahradiť slušnými domčekmi za 50 miliónov eur. Aby sa tak stalo, musela by to byť snaha vlády, aby sa na to našli peniaze.

Prítomní poukázali na problém v zaraďovaní rómskych detí do špeciálnych škôl, z ktorých sa stal u nás biznis. Kiska označil diskusiu za veľmi plodnú a povedal, že riešenia existujú a sú prínosom nielen pre život Rómov, ale aj pre život obcí, miest a celej našej spoločnosti.

Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia samosprávy, rómski aktivisti, zamestnávatelia Rómov a viacerí odborníci, ktorí sa venujú tejto problematike alebo pochádzajú z rómskej komunity a dokázali sa vymaniť z chudoby.

TASR

