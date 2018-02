Kaliňákove ministerstvo dalo Rómom zákazku. Vyrobia nábytok pre policajné oddelenia

BRATISLAVA – Pripravovaný zákon o potláčaní kriminality v rómskych osadách nie je spontánnou reakciou na aktuálnu situáciu, ale logickým vyústením dlhoročných aktivít rezortu vnútra. „Nie je to len o represii. Ale je to aj o nej, bezpečnosť občanov bude vždy na prvom mieste. A nielen vo vnútorných otázkach, ale aj v otázkach migrantov. Aj tam sme kritizovaní, že sme rasisti. Nie sme,“ povedal v diskusii na TABLET.TV podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Archívne foto Zdroj:TASR - Martin Baumann

Rezort vnútra realizuje aj netradičné opatrenia. „My sme napríklad priamo v rómskej osade otvorili dielňu na výrobu nábytku. Je to účelové zariadenie ministerstva vnútra. Máme tam zamestnaných našich ľudí, z ktorých každý bude do určitej miery pôsobiť ako majster a bude učiť ľudí z osady. Máme tam asi päť alebo šesť strojných zariadení, vytvárajú kancelársky nábytok pre obvodné oddelenia Policajného zboru a verím, že čoskoro aj pre obvodné úrady,“ povedal minister.

„Získajú tam návyk chodiť do práce, určitej zodpovednosti a aj určité zručnosti v práci s drevom. V okolí je niekoľko drevospracujúcich fabrík, kde je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,“ dodal.

„Nerobíme len represiu, pridávame aj ďalšie možnosti, ako je napríklad táto dielňa, alebo podpora hneď susedného komunitného centra, kde chceme, aby povinne chodili všetci záškoláci, ak chcú mať ich rodiny nárok na rodinné prídavky,“ uviedol Kaliňák s tým, že je to už druhá rezortná dielňa, v prvej vyrábajú okná pre takmer dve tisícky nehnuteľností patriacich pod ministerstvo vnútra.

Situácia v osadách sa podľa Kaliňáka v aktuálnej dobe výrazne mení a aj preto je potrebné reagovať adresnými opatreniami. „Malo by to fungovať aj vo vnútri osady. Dnes nastávajú predtým nepredstaviteľné prípady, že 30–40 percent osady začína pracovať. A táto časť Rómov sa začína sťažovať, že sa nemôžu vyspať, aby mohli ísť do práce,“ povedal.

Rodiny, kde už deti prestávajú byť zdrojom príjmu, ich majú menej, zato sa však o ne rodičia lepšie starajú. „Majú oveľa lepšie šance do budúcnosti,“ povedal minister.

Aj vzhľadom na veľké rozdiely v kriminalite rôznych lokalít chce minister, aby zákon umožnil nastavovať opatrenia podľa miestnej situácie. „Revúca ako mestská lokalita s integrovanou časťou obývanou rómskou populáciou bude mať iné pravidlá, ako Chminianske Jakubovany, ktoré sú dedinskou lokalitou so segregovanou rómskou komunitou. A tieto pravidlá musíme nastaviť,“ tvrdí.

TASR

Diskusia