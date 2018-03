Drucker sa vyjadril na adresu Kaliňáka: Nerád by som podsúval, že je zlo

BRATISLAVA - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemá rád, ak je na neho vyvíjaný tlak, pričom v takej situácii reaguje tvrdo. Povedal to o sebe v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike v odpovedi na otázku, aký má vzťah so svojím predchodcom vo funkcii Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a či na neho netlačí, aby ponechal vo funkcii policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého Kaliňák chváli.

"Ja som osoba svojprávna, mám svoje meno s skúsenosť. Nerád by som podsúval, že Kaliňák je zlo. Ja nemám problém sa s kýmkoľvek rozprávať. Pýtam sa ho na konkrétne veci a projekty, pýtam sa ho na to, na čo by som sa pýtal kohokoľvek iného pri prechode na rezort. Ale nepociťujem žiaden tlak," uistil Drucker.

Priznal, že s Kaliňákom sa rozprávali aj o Gašparovi. "Robert Kaliňák ma pozná, vie, aký som. Tá debata nesmerovala tak, že by na mňa vyvíjal tlak. Ja pod tlakom reagujem tvrdo a nemám to rád. On povedal, že Gašpar je dobrý policajný prezident, ja som reagoval tak, že ho vnímam ako kultivovaného človeka, ale nepoznám ho detailne a potrebujem sa preto oboznámiť s jeho prácou," vysvetlil minister s tým, že nechce bagatelizovať spoločenskú objednávku na odvolanie Gašpara.

"Takúto požiadavku mi adresoval aj prezident Kiska. Na druhej strane, sú tu aj hlasy, že by k tomu nemalo dôjsť," priznal.

Nevedel by vybrať nástupcu

Zároveň upozornil, že ak by Gašpara hneď odvolal, nevedel by zodpovedne vybrať jeho nástupcu. "Snažím sa položiť na stôl trošku racionálneho uvažovania," ozrejmil Drucker s dôvetkom, že nechce vyzerať ako blázon, ktorý koná pod tlakom.

Drucker sa vrátil aj k motivácii, prečo prijal ponuku stať sa ministrom vnútra. "Mien bolo viacero, ktoré sa skloňovali. Keď ma Peter Pellegrini (Smer-SD) prvý raz oslovil, poprosil som ho, že by som veľmi rád dokončil prácu na ministerstve zdravotníctva, čo bolo logické aj uveriteľné. Potom však prišla situácia, kedy prezident Andrej Kiska nenachádzal zhodu s koalíciou. Tak ma Pellegrini opakovane požiadal o rozhovor. Dostal som aj z prezidentského paláca avízo, že na mojom mene by bola zhoda. Urobil som to, lebo som to považoval za štandardný spôsob udržania tejto vlády," vysvetlil.

Tomáš Drucker priznal, že s riadením silového rezortu skúsenosti nemá. "Ale je mnoho ministrov, ktorí prešli z jedného rezortu na druhý. Nepovažujem sa za vševedka, ktorý všetko dokáže, ale verím, že na ministerstve vnútra je mnoho skúsených a schopných ľudí," povedal.

Minister zopakoval, že chce veľmi rýchlo zmeniť spôsob výberu, voľby, menovania a odvolania policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie, vrátane verejného vypočutia kandidátov v parlamentnom výbore. "V koalícii je na tom takmer stopercentná politická zhoda. V priebehu týždňa-dvoch to pôjde do pripomienkového konania," dodal Drucker.

