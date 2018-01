Kaliňák hovorí o nedorozumení: OĽaNO si zle pozrelo vyhlášku, pomiešalo hrušky s jadrovou elektrárňou

BRATISLAVA - Opozičné hnutie OĽaNO spôsobilo v utorok svojím nesprávnym výkladom o opatreniach hliadkujúcich policajtov "milé nedorozumenie". Tvrdí to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Archívne foto Zdroj:SITA/AP

Tieňový minister vnútra za OĽaNO Gábor Grendel si podľa neho nedostatočne naštudoval vyhlášku platnú od leta minulého roka a pomiešal "hrušky s jadrovou elektrárňou". Kaliňák odmieta tvrdenia, "že páchateľ mimo miesta činu sa policajtovi môže smiať do tváre s tým, že ho nemôže vziať na policajné oddelenie". "Lebo to nie je pravda, on ho môže schmatnúť a vziať ho tam," vysvetlil. "Je poľutovaniahodné, že Policajný zbor je znova zaťahovaný do politického súboja," doplnil policajný prezident Tibor Gašpar.

Problém je v slove

Kde teda došlo k chybnej interpretácii? Problém je podľa Kaliňáka v slove zadržanie. Nemožno si pod tým predstavovať prevedenie osoby na oddelenie, ako si to zrejme myslel Grendel, uviedol minister. Zadržanie je už procesný úkon, kde má byť vyšetrovateľ a súvisí s trestným poriadkom a nie so zákonom o Policajnom zbore.

"Takže žiadne oprávnenia hliadkujúcim policajtom nejdeme brať," dodal Kaliňák s tým, že vo vyhláške sa technicky doprecizovali niektoré veci tak, aby s tým nebol problém na súdoch. Kaliňák upozornil, že terminológia v trestnom poriadku či v policajných zákonoch môže byť mylná. "Človek mu môže gramaticky rozumieť a niečo si pod tým predstaviť, z hľadiska procesu je ale za tým iný význam," uviedol.

OĽaNO v utorok uviedlo, že hliadkujúci policajti nemôžu riadne chrániť práva občanov, pretože prišli o niektoré oprávnenia úpravou vyhlášky. Malo ísť podľa hnutia napríklad "o obmedzenie osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu". OĽaNO tvrdí, že hliadky po novom už nemajú dovolené, aby takúto osobu obmedzili na slobode mimo miesta činu, kým sa neskontaktujú s vyšetrovateľom.

"Čiže, ak ste páchateľom trestného činu a nie ste prichytený na mieste činu alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, môžete sa veselo prechádzať po nákupnom centre a policajti nič nezmôžu, kým sa neskontaktujú s vyšetrovateľom, kým ten nepríde," dodal Grendel.

