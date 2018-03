Hrnčiar vidí viac scenárov. Vláda stále môže fungovať ďalej

BRATISLAVA - Pokiaľ dôjde k dohode na predčasných voľbách, vláda bude normálne fungovať ďalej aj s ministrami Mosta-Híd, ktorí sú dnes jej členmi. Povedal to podpredseda Národnej rady SR z klubu Mosta-Híd Andrej Hrnčiar.

"Ak sa hypoteticky dohodne, že predčasné voľby budú v septembri alebo v októbri, tak do volieb bude fungovať normálne táto vláda. Ak stroskotajú rokovania, Most-Híd odchádza z vlády," pripomenul situáciu Hrnčiar, podľa ktorého je ale v hre stále viacero scenárov.

"Pád vlády, úradnícka vláda, predčasné voľby," vymenoval. On osobne si stále myslí, "že ak by prišlo k zásadnej rekonštrukcii vlády, tak aj toto je reálne". Rokovania podľa jeho slov stále prebiehajú. "Môj osobný názor je, že by ešte mohlo dôjsť k zásadnej rekonštrukcii vlády," doplnil.

Most-Híd v pondelok večer rozhodol, že chce predčasné voľby. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ich podľa Bélu Bugára odmietol. Most-Híd chce rokovať s SNS. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície.

Predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti napísal, že akékoľvek úvahy o stanovení termínu predčasných parlamentných volieb sú nateraz predčasné. SNS o nich bude rokovať až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície.

