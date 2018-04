Gazprom má záujem o Slovensko. Podpísaná dohoda zatiaľ nie je zmluvou na tranzit

BRATISLAVA - Gazprom má záujem o Slovensko. Informoval o tom denník Hospodárske noviny (HN) v rozhovore so zástupcom predsedu predstavenstva spoločnosti Gazprom Alexandrom Medvedevom.

Zástupca predsedu predstavenstva spoločnosti Gazprom Alexander Medvedev. Foto archív Zdroj:TASR/Michal Svítok

Denník pripomenul, že Gazprom Export podpísal minulý rok so slovenskou spoločnosťou Eustream dohodu o prístupe k prepravnej infraštruktúre do roku 2050. Ide o prolongáciu dohody, ktorá platí do roku 2028. "Dohoda, ktorú sme podpísali, zatiaľ nie je zmluvou na tranzit, ale rámcovou dohodou o prístupe k prepravnej infraštruktúre Slovenska. Zámerom toho, že sme dohodu uzavreli, je ukázať náš záujem využívať prepravný systém vašej krajiny do roku 2050," povedal v rozhovore Medvedev.

Parametre sa podľa Medvedeva v takýchto dohodách definujú orientačne, preto je priskoro hovoriť o objemoch a termínoch. Presné údaje a detaily sa definujú v prílohách k rámcovej zmluve. "Hlavným cieľom je, že potvrdzujeme, že sme pripravení používať slovenskú prepravnú infraštruktúru aj v najbližších desaťročiach. Európsky trh sa stáva čoraz viac zaujímavým a vzájomne prepojeným. Toky plynu menia svoj smer. Preto napríklad plyn, ktorý môže ísť z Nord Stream 2 cez Slovensko do Rakúska je reálnym obrazom európskej energetiky," povedal Medvedev.

HN poznamenali, že nedávno sa objavila informácia, že federálne orgány Nemecka vydali povolenie na stavbu plynovodu Nord Stream 2 v jeho teritoriálnych vodách a taktiež na stavbu pobrežného terminálu v Greifswalde. "Áno, príslušné nemecké orgány vydali tieto povolenia. Tento fakt má veľký význam pre projekt v celom. Tu by som chcel dodať, že vo svojej podstate komplikovaný projekt získania povolení na stavbu a prevádzku Severný prúd (SP) 2 ide podľa plánu. Preto neočakávame žiadne meškania v rámci realizácie projektu," dodal Medvedev na otázku HN, aká je pravdepodobnosť, že plynovod bude hotový do konca roku 2019.

TASR

Diskusia