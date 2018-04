AKTUALIZOVANÉ

Gašpar zostáva vo svojej funkcii. Opozícia krúti hlavou

BRATISLAVA - Tibor Gašpar zatiaľ ostáva vo funkcii policajného prezidenta. Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že je profesionál, nepolitik a zodpovednosť za jeho pôsobenie musí zobrať do rúk minister vnútra. Ak ho požiada, aby odišiel, urobí to.

"Sám si tú žiadosť o odchod z funkcie nedám. Urobím tak, až keď o to budem požiadaný, resp. ak ma minister vnútra odvolá," avizoval. Gašpar si zároveň nemyslí, že on ako osoba je ten, kto polarizuje spoločnosť.

"Odpolitizovanie polície, po ktorom sa toľko v uliciach volá, je paradoxne v rámci hesiel vo vzťahu k mojej osobe politické. Nemyslím si, že tu rozhodujú argumenty a zdravý rozum, ale hrá sa na emócie a vytvára sa nefunkčný obraz Policajného zboru," povedal.

Po šiestich rokoch, čo riadi políciu, to považuje za neprijateľné a pociťuje to ako osobnú krivdu. "Z úcty k tisícom policajtov a k mojej rodine sa potrebujem sčasti obhajovať," poznamenal a poukázal na pozitívne policajné výsledky a štatistiky, rozloženia zločineckých skupín, ako aj na kroky, ktoré počas svojho pôsobenia vykonal.

Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár oceňuje profesionalitu policajného prezidenta Tibora Gašpara a víta, že je pripravený rešpektovať rozhodnutie ministra vnútra. Povedal to v reakcii na Gašparovo rozhodnutie zostať vo funkcii a odísť z nej, ak ho o to požiada minister vnútra.

"Oceňujem profesionalitu policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorú potvrdili aj všetci bývalí prezidenti Policajného zboru za predchádzajúcich vlád. Vítam jeho dnešné vyjadrenie, že je pripravený prijať rozhodnutie ministra vnútra," uviedol Blanár.

Nástupca sa bude hľadať ťažko

Podpredseda SNS Jaroslav Paška rešpektuje rozhodnutie policajného prezidenta Tibor Gašpara zotrvať vo funkcii a odísť z nej, až keď ho o to požiada minister vnútra. Zároveň si myslí, že v súčasnej situácii sa bude hľadať nový minister vnútra, ktorý nahradí Tomáša Druckera (nominant Smer-SD), ťažko.

"Treba zachovať rozhodovací systém, kde o osobe policajného prezidenta rozhoduje minister, ktorý má všetky dostupné informácie o jeho práci. Nie je šťastné, ak do hodnotenia vstupujú politici a široká verejnosť," myslí si Paška.

Pripúšťa, že hľadania Druckerovho nástupcu v rezorte vnútra bude zložité. Bolo by podľa Pašku dobré hľadať odborníka, ktorý sa v rezorte orientuje a nie krízového manažéra. Je presvedčený, že takí ľudia v tejto brandži sú.

Odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara by zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra, ktoré sa uvoľnilo po demisii Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), zopakoval predseda Mosta-Híd Béla Bugár svoje stanovisko, ktoré uviedol už po oznámení Druckerovej rezignácie.

Bugár trvá na tom, že každý verejný činiteľ, vrátane policajného prezidenta, by mal mať cit pre realitu a vnímať spoločenské súvislosti. "Odchod súčasného šéfa Policajného zboru by určite zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra. Nepochybujem o tom, že si to uvedomuje aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý musí prísť s novým návrhom na ministra vnútra," zdôraznil Bugár.

Kollár vidí štát ovládaný mafiou

Rozhodnutie policajného prezidenta Tibora Gašpara zostať vo funkcii a odísť z nej, ak ho o to požiada minister vnútra, je podľa lídra opozičného hnutia Sme rodina Borisa Kollára dôkazom, že tento štát ovláda mafia a ľudia z pozadia.

"Tá rozhoduje, kto a kde bude. Keď už sa rozhodne, že Tibor Gašpar zotrvá na svojom mieste, tak pokojne položí aj ministra vnútra," povedal Kollár. Dnes je podľa neho vidno, kde sa nachádza v hierarchii moci Gašpar, a že je podstatne silnejší ako nejaký minister. "Pre mňa bola najsilnejšia veta, ktorú povedal, že ak bude mať minister odvahu, nech ma odvolá, potom odstúpim. V tejto vete bolo obsiahnuté absolútne všetko," podotkol líder Sme rodina.

Nesúhlasí s hodnotením, že je polícia v najlepšom stave. Dôkazom sú podľa neho aj farmári z východného Slovenska, ktorých terorizovala mafia a okradla ich o pôdu, úrodu i dotácie. "Dokonca keď podali trestné oznámenie a snažili sa domôcť svojej pravdy, tak ich ešte dobili na tom ich vlastnom poli. Policajný prezident Gašpar sa tvári, akoby sa nič nedialo. Skutok sa nestal, naši ľudia môžu všetko," skonštatoval Kollár. Ako tvrdí, vyriešená korupcia za Gašpara je potrestanie človeka, ktorý zobral vajcia, klobásy či fľašu vína.

Gašpar ako kľúčová príčina

Policajný prezident Tibor Gašpar si stále neuvedomuje, že je kľúčovou príčinou, pre ktorú ľudia na Slovensku dôverujú polícii najmenej zo všetkých európskych krajín. V reakcii na Gašparovo rozhodnutie zostať vo funkcii a odísť z nej, ak ho o to požiada minister vnútra, to uviedol líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Gašpar podľa jeho slov na celej čiare zlyhal v boji voči korupcii a len jeho nečinnosť primäla novinára Jána Kuciaka písať o nevyšetrovanej korupcii, pre ktorú bol so snúbenicou zavraždený. "Celé jeho pôsobenie možno zhrnúť do konštatovania, že dlhoročne zabezpečuje beztrestnosť mocných ľudí, ktorí si sprivatizovali políciu a svoj úspech postavili na tunelovaní štátu. Takýto človek je škodná Policajného zboru a jeho najväčšou hanbou," skonštatoval Matovič.

Gašpar podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej vystupoval v utorok skôr ako politik, než nestranný policajný profesionál. Policajný prezident sa podľa nej nevyjadril k najväčším výhradám, ktoré k jeho práci má odborná a občianska verejnosť.

