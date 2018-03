Figeľ si želá návrat KDH do NR SR. Hlina stiahol návrh na premenovanie skratky strany

RUŽOMBEROK - Bez Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) nevznikne alternatíva k skorumpovanej politike. Novinárom to povedal jeho bývalý predseda Ján Figeľ na sneme mimoparlamentného KDH v Ružomberku.

"Veľmi si želám návrat KDH nielen do parlamentu, ale aj do vlády," vyhlásil Figeľ. Pripomenul, že kresťanskí demokrati prispeli k prekonaniu komunizmu, budovaniu slobody demokracie a k európskej integrácii. "Dnes je to o prekonaní skorumpovanej politiky, ktorá zasiahla všetkých a všetko, dokonca životy mladých ľudí," tvrdí.

Novozvolený predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina na dnešnom rokovaní snemu strany stiahol návrh na doplnenie stanov, ktorým sa mala zmeniť skratka názvu KDH na KDH - Kresťanskí demokrati. Počas rozpravy vystúpili viacerí delegáti, ktorí návrh odmietali s tým, že KDH je dlhodobá značka, ktorú poznajú ľudia na Slovensku a nevidia dôvod ju meniť.

Predseda Hlina svoj návrh odôvodňoval tým, že zmena by odrážala to, že v strane sú kresťanskí demokrati. „Chceme sa nazvať tým, čím sme,“ uviedol s tým, že zmena nemôže KDH ublížiť, ale pomôcť. „Ja vyjadrujem presvedčenie, že nám to pomôže,“ dodal.

Zaznamenal ambíciu ukradnúť názov Kresťanskí demokrati. „Ak by ste chceli zakývať s KDH, tak si založte stranu s názvom Kresťanskí demokrati. My sme zaznamenali tento pokus,“ povedal. Preto sa rýchlo premenovala jeho strana Občania na Kresťanskí demokrati. Podľa jeho slov tým už ochránili slovné spojenie Kresťanskí demokrati.

