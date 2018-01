Fico vyzval Kisku. Žiada, aby zverejnil všetky dokumenty z prezidentskej kampane

BRATISLAVA - Andrej Kiska minul vo svojej prezidentskej kampani viac, ako je povolené zákonom. Opäť to pripomenul premiér Robert Fico (Smer-SD). Kisku preto vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa jeho prezidentskej kampane v roku 2014. "Pretože podozrení je veľa," povedal Fico v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Ak to Kiska neurobí, "do veci vnáša tieň", a podľa Fica sa tým otvorí diskusia o daňových záležitostiach najvyšších ústavných činiteľov. Fico nevylučuje, že sa to môže riešiť aj formou zákona, lebo verejnosť má právo vedieť o daňových veciach najvyšších ústavných činiteľov. Je za to, aby aj spätne museli preukázať, ako financovali kampaň.

Premiér tvrdí, že práve najvyšší ústavní činitelia by mali počítať s tým, aby sa na nich nevzťahovalo daňové tajomstvo. "A týkať sa to nebude len prezidenta, ale aj premiéra, aj predsedu parlamentu," povedal Fico. Treba podľa neho nájsť legálny spôsob, ako zistiť, či najvyšší ústavní činitelia podvádzali na daniach, alebo či a koľkokrát vyjadrili účinnú ľútosť," povedal Fico k možnej legislatívnej úprave v tejto oblasti.

"Týmto krokom sledujem len to, aby boli nasledujúce prezidentské voľby čisté," povedal Fico s dôvetkom, že opäť opakuje, že nebude kandidovať na prezidenta. Myslí si totiž, že "kým ostatní mali v marci 2014 bicykle, Kiska si pomohol aj motorčekom".

