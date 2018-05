AKTUALIZOVANÉ

Fico opäť útočí na Kisku. Počas prezidentskej kampane mal minúť viac, než mohol

BRATISLAVA - V utorok bude zasadať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý sa bude zaoberať financovaním predvolebnej kampane prezidenta SR Andreja Kisku, preto podľa predsedu Smeru Roberta Fica nie je náhoda, že Kiska sa chce vyjadriť k svojej politickej budúcnosti práve v utorok. Ako povedal Fico v pondelok na tlačovej besede, Kiska chce zatieniť rokovanie výboru, a informácie, ktoré z neho pôjdu von.

Expremiér Robert Fico a prezident Andrej Kiska. Archívne foto Zdroj:TASR – Štefan Puškáš

Fico tvrdí, že rešpektoval výsledky prezidentských volieb, lebo veril, že boli v duchu fair play. „Médiá však zistili, že Kiska minul na voľby viac peňazí, ako je dovolené,“ povedal s tým, že už boli medializované informácie o platení Kiskovej kampane jeho firmou a tiež o daňových vratkách.

Údaje majú byť závažné

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií požiadal finančnú správu (FS), aby mu zaslal informácie o dodržiavaní zákonov zo strany Kisku. Fico zdôraznil, že správu finančnej správy majú len členovia výboru.

„Údaje v nej sú závažné a prezidenta diskvalifikujú na výkon funkcie,“ vyhlásil s tým, že informácie sa týkajú financovania kampane a finančných operácií Kiskovej firmy KTAG, s.r.o, a množstva opravných daňových priznaní pre rok 2013, ktoré spravil Kiska na jeseň v roku 2017. „Ak sa potvrdia informácie, nemá inú možnosť, len odstúpiť z funkcie. Žiadam Kisku, aby dal súhlas na zverejnenie celej informácie FS, údajov firmy, aby si verejnosť mohla urobiť obraz o hlave štátu,“ vyzval prezidenta Fico, ktorý tvrdí, že chce len vedieť, ako prebiehala prezidentská kampaň v roku 2013 a 2014.

Podľa zákona môžu kandidáti pred prvým i druhým kolom minúť po 130-tisíc eur. „Kiska podpísal, že minul 251-tisíc eur s tým, že to platil zo súkromných peňazí,“ upozornil Fico, podľa ktorého existuje podozrenie, že cez vlastnú firmu minul podstatne viac. „Verejnosť musí vedieť, či kampaň bola vedená fair play,“ konštatoval. „Správa je čistá katastrofa,“ dodal.

Ak by sa správa FS týkala iných politikov, tiež by ich to diskvalifikovalo z pôsobenia vo verejnom živote, povedal člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Róbert Puci (Smer-SD). Po rokovaní parlamentného výborý chce poskytnúť ďalšie informácie. Podľa Puciho výbor zrejme bude FS žiadať o dovysvetlenie niektorých informácií. „Navrhnem požiadať FS o doplnenie,“ dodal.

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa už v septembri 2017 zaoberal informáciami, či prezident Andrej Kiska v predvolebnej kampani neporušil zákon. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl. Strana žiada parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal porušenia zákona o ochrane verejného záujmu verejným funkcionárom Andrejom Kiskom. Ako povedal vtedy Behýl, podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za r. 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si mala spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížiť daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornil Behýl.

Politická strana Nový parlament podnetom požiadala Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií o objasnenie spôsobu financovania prezidentskej kampane Andreja Kisku a možného porušenia ústavného zákona tak, aby sa občianska verejnosť dozvedela informácie, na ktoré má právo, a to, či prezident Kiska porušil zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

